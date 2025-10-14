Marruecos libera a Amrabat, que se entrena al margen en el gimnasio de la ciudad deportiva

La primera plantilla del Real Betis ha continuado este martes por la mañana la preparación del duelo con el que volverá a la competición tras la pausa de octubre por los compromisos de las selecciones nacionales, el sábado en La Cerámica frente al Villarreal, un ... partido en el que se medirán el tercero y el cuarto de la clasificación de LaLiga, a los que sólo separa un punto. Fue ayer lunes en sesión vespertina a puerta cerrada cuando regresó el equipo bético a los entrenamientos tras las jornadas de descanso del sábado y el domingo que otorgaron a la plantilla Manuel Pellegrini y su cuerpo técnico.

La principal noticia de la jornada es que Sofyan Amrabat ha sido liberado por Marruecos, que juega hoy a las 21 horas contra Congo un nuevo partido de clasificación para el Mundial de 2026, y ya se encuentra en Sevilla. El internacional marroquí ha estado en la mañana de este martes en la ciudad deportiva Luis del Sol y se ha ejercitado en el gimnasio, todavía al margen del resto de sus compañeros. Se espera que la evolución de la lesión miofascial postcontusiva en el recto femoral de su pierna derecha que sufrió en el duelo ante el Ludogorets en Bulgaria y que le impidió a Amrabat estar disponible para el Espanyol - Betis sea positiva en los próximos días y pueda estar a listo para viajar con el equipo a Castellón para jugar el sábado ante el Villarreal el duelo de la 9ª jornada liguera. Con la selección no jugó el partido ante Baréin y ha estado siguiendo el plan de trabajo específico que los médicos del Betis indicaron a sus homólogos de la federación magrebí.

En el entrenamiento de este martes sí han estado ya a disposición de Manuel Pellegrini tanto Junior Firpo como Pablo García. Ambos futbolistas han finalizado sus periplos con la República Dominicana y con la selección española sub 20 en el Mundial de la categoría, respectivamente, y han participado con normalidad en la sesión.

Han continuado participando con el resto de sus compañeros totalmente restablecidos de sus respectivas lesiones Marc Bartra, Diego Llorente y Nelson Deossa, tres jugadores a añadir de cara a la lista de convocados, si no ocurre ningún contratiempo, para el duelo ante el cuadro de Marcelino García Toral.