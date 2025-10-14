Suscríbete a
Marruecos libera a Amrabat, que se entrena al margen en el gimnasio de la ciudad deportiva

Junior y Pablo García, tras cumplir con los compromisos de sus selecciones, ya se ejercitan a las órdenes de Pellegrini con vistas a la visita al Villarreal

La sonrisa de Isco, la alegría de los béticos

Pablo García y Junior, éste de espaldas, se han entrenado este martes con el Betis
Pablo García y Junior, éste de espaldas, se han entrenado este martes con el Betis Víctor Rodríguez / ABC
Jesús Sevillano

La primera plantilla del Real Betis ha continuado este martes por la mañana la preparación del duelo con el que volverá a la competición tras la pausa de octubre por los compromisos de las selecciones nacionales, el sábado en La Cerámica frente al Villarreal, un ... partido en el que se medirán el tercero y el cuarto de la clasificación de LaLiga, a los que sólo separa un punto. Fue ayer lunes en sesión vespertina a puerta cerrada cuando regresó el equipo bético a los entrenamientos tras las jornadas de descanso del sábado y el domingo que otorgaron a la plantilla Manuel Pellegrini y su cuerpo técnico.

