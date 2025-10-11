Suscríbete a
Betis

El Villamarín, escenario de entrenamiento para los Bomberos de Sevilla

El Real Betis ha facilitado sus instalaciones en demolición para las pruebas de la Unidad Canina, especializada en la localización de personas en catástrofes naturales

El Betis no quiere que el tema de la renovación de Pellegrini distraiga al club de sus objetivos

La Unidad Canina de los Bomberos, en el Villamarín
La Unidad Canina de los Bomberos, en el Villamarín Real Betis
F. M.

F. M.

El Betis ha informado de que durante la última semana, aprovechando las labores de demolición de la grada de Preferencia del Estadio Benito Villamarín, los Bomberos de Sevilla han podido preparar varios entrenamientos con su Unidad Canina en condiciones similares a ... las que se producen en desastres naturales como terremotos. Estos ejercicios son fundamentales para preparar a los perros en la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros.

