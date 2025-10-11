Suscríbete a
+Palmera

El Betis no quiere que el tema de la renovación de Pellegrini distraiga al club de sus objetivos

El club mantiene conversaciones fluidas y constantes con el técnico pero esperará antes de plantear un escenario concreto para su continuidad

Unanimidad en la plantilla reclamando que el chileno continúe en el proyecto verdiblanco

Pellegrini y el Betis: diálogo continuo respetando los plazos marcados

Manuel Pellegrini toca un balón ante Fernando durante el entrenamiento del Betis en la ciudad deportiva Luis del Sol
Manuel Pellegrini toca un balón ante Fernando durante el entrenamiento del Betis en la ciudad deportiva Luis del Sol manuel gómez
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Betis llega al parón como cuarto clasificado en LaLiga, bien ubicado en la Europa League y con los objetivos plenos de ambición en las tres competiciones. Anida en Heliópolis el deseo de subir ese escalón que falta en este tiempo de estabilidad en ... la zona alta y continental y en esta testitura se habla una y otra vez de la renovación de Manuel Pellegrini. No quieren en el club que el nuevo escenario planteado sobre la continuidad de un referente como el técnico chileno conlleve inquietud en el vestuario o en la grada y que suponga una distracción en los objetivos de la temporada. Cierto es que Ángel Haro, José Miguel López Catalán y Manu Fajardo, así como el propio Pellegrini, han ido respondiendo a las cuestiones planteadas por los medios pero el deseo final es que nada de esto entorpezca la línea del equipo dado el buen ambiente interno que se ha conseguido. Mientras, los futbolistas también dan su opinión y de forma unánime piden la continuidad del técnico, algo que, por otra parte, es lógico y esperado en el mundo del fútbol.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app