El Betis no quiere que el tema de la renovación de Pellegrini distraiga al club de sus objetivos

El Betis llega al parón como cuarto clasificado en LaLiga, bien ubicado en la Europa League y con los objetivos plenos de ambición en las tres competiciones. Anida en Heliópolis el deseo de subir ese escalón que falta en este tiempo de estabilidad en ... la zona alta y continental y en esta testitura se habla una y otra vez de la renovación de Manuel Pellegrini. No quieren en el club que el nuevo escenario planteado sobre la continuidad de un referente como el técnico chileno conlleve inquietud en el vestuario o en la grada y que suponga una distracción en los objetivos de la temporada. Cierto es que Ángel Haro, José Miguel López Catalán y Manu Fajardo, así como el propio Pellegrini, han ido respondiendo a las cuestiones planteadas por los medios pero el deseo final es que nada de esto entorpezca la línea del equipo dado el buen ambiente interno que se ha conseguido. Mientras, los futbolistas también dan su opinión y de forma unánime piden la continuidad del técnico, algo que, por otra parte, es lógico y esperado en el mundo del fútbol.

Por una parte, en el club dejan claro que el diálogo con Pellegrini no sólo es positivo, sino que resulta fluido y constante analizando el futuro del equipo y los detalles para la posible renovación de su contrato, que expira el próximo 30 de junio de 2026. Se plantea esta situación de forma natural por sus protagonistas y no se registran avances significativos en estos momentos dado que aún no hay ni propuesta concreta para que sea plasmada en un nuevo vínculo. Desde las partes se quieren respetar los plazos establecidos desde el inicio de temporada en este nuevo escenario y que nada afecte al caminar del equipo, algo que se está comprobando con su buen inicio situándose cuarto en la clasificación y ya con cuatro puntos en dos jornadas en la Europa League.

Se busca aunar las ideas sobre el Betis de presente y futuro pero las partes quieren que avance algo más la temporada para conocer en qué alturas estará el equipo hasta el final de curso y qué metas puede tener antes de tomar una determinación. Sostienen que el criterio que se ha tomado es el correcto y se vuelve a aludir a ejemplos como el de Ernesto Valverde en el Athletic, que renueva año a año. No hay prisas.

El deseo es que el club esté toda la temporada en la zona alta, la que corresponde por presupuesto y nivel de plantilla tras la importante inversión de esta temporada, con el cuarto puesto al alcance y superar rondas en las dos competiciones de eliminatorias. El técnico ha elogiado el trabajo del club en el diseño de la plantilla por estar más compensada que en años anteriores y se espera que eso tenga reflejo en los resultados del equipo. El rendimiento en los próximos partidos ante el Villarreal y Atlético será una buena prueba para medir esta secuencia conseguida recientemente y saber si este Betis puede sostener el pulso en la zona privilegiada, que es la que puede cambiar el porvenir de la entidad si logra atraer los ingresos de Champions League.

Así lo expresaban Haro y Catalán hace un par de semanas en la entrevista con ABC de Sevilla: «Es un tema en el que nos hemos sentado las dos partes, hemos entendido que hay que esperar un poco y hay que darle normalidad a esto. Hemos decidido que para las dos partes la temporada es muy importante por lo que nos jugamos y cuando llegue un momento idóneo pues nos sentaremos, veremos cómo estamos de a gusto las dos partes y si todo va bien, pues renovaremos. Estamos muy contentos con el trabajo que viene haciendo Manuel pero no estamos tampoco entendiendo que esto es una situación anormal y además es un buen profesional y está totalmente centrado en sacarle el máximo rendimiento a los jugadores. Si viéramos que el entrenador está disperso, pues esto lo tomaríamos de otra manera, pero él está muy centrado en lo que hace».

En la misma línea hablaba Manu Fajardo en Informe Morrocotudo: «Entiendo a los medios de comunicación cuando son reiterativos preguntando por una situación de actualidad, porque también vosotros ejercéis vuestros trabajos y sois parte importante de esta industria. Pero creo que las finalizaciones de contrato hay que tomarlas con naturalidad. En el Betis es Manuel, en el Athletic es Ernesto Valverde, en el Rayo Vallecano Íñigo Pérez. Son cuestiones del día a día, que hay que tratarlas de forma interna con muchísimo respeto, pero creo que hay que darles naturalidad y para nada me incomodan o me ponen nervioso».

Consenso en la plantilla con Pellegrini

Y en los jugadores hay un consenso clarísimo. Lo Celso afirmaba en rueda de prensa hace unas semanas que «nosotros como grupo estamos muy felices. Es mi segundo año con el míster y muy bien. El camino de Manuel en el club es algo único. Las exigencias son cada vez mayores, a nosotros nos encantaría seguir con el míster. Lo demás son cosas de tiempo. Me sorprende cómo va creciendo este club. Es el Betis que queremos ver todos, que cada día es un poco más grande». En As manifestaba Antony lo siguiente: «Todos los jugadores tienen buena relación con Pellegrini. Es un gran entrenador, sabemos la trayectoria que tiene. Es como un papá de todos. Es importante tener un entrenador así, que hable con todos. Cuando es así, es inevitable que vamos a ir al campo a matar por él. Lo merece todo». Mientras, Fornals afirmaba en los medios del club que «a mí me ha hecho vivir dos de las mejores experiencias de mi vida. Me llevó a Inglaterra, me dio minutos desde el primer momento y luego aceptó que viniera al Betis».

Altimira, en declaraciones a Radio Marca, aseguraba que «este entrenador para el Betis, todo lo que ha dado, no hace falta que lo diga, así que en manos del club está. Si no me equivoco él está dispuesto a seguir, esperemos que lleguen a un acuerdo». Y Ortiz, en El Desmarque, añadía que espera que Pellegrini «sea eterno. Por mí que renueve y se quede toda la vida. Es el que ha cambiado un poco el rumbo o las expectativas. Es muy importante la autoexigencia que tiene, el querer siempre dar un paso más. Desde aquí darle las gracias por la oportunidad y la continuidad que me está dando. Ojalá se quede mucho más tiempo».