El verano de las 30 operaciones en el Betis

El Betis puede acabar este mercado de verano con un total de 30 operaciones entre fichajes, traspasos y cesiones de futbolistas para reconfigurar su plantilla de cara a la temporada 2025-26, que está a punto de comenzar. La dirección deportiva verdiblanca ha tenido un ... ritmo frenético en estas semanas y le quedan veinte días para rematar las diez que restan por concretarse o hacerse oficiales. Ahora mismo el club está centrado en culminar la primera oleada de la operación salida con la venta de Nobel Mendy al Glasgow Rangers y el adiós de Fran Vieites pero también contempla tres fichajes prácticamente seguros (pivote, extremo diestro y delantero centro), la marcha de Losada como cedido y la gestión del futuro de Ricardo (que provocaría la entrada de otro lateral zurdo), Bakambu y Chimy Ávila. Muchísimos movimientos llevados a cabo por el club con dos ejecutivos que han tomado el protagonismo claramente: Ramón Alarcón, CEO verdiblanco, y Manu Fajardo, director deportivo. Es el Betis, indudablemente, uno de los grandes animadores del mercado de LaLiga, dado que pocos equipos han movido tanto en estas semanas. Sólo equiparable al Atlético de Madrid, que cuenta con un mayor potencial económico.

En el desglose de cifras el Betis ya ha realizado ocho fichajes (Álvaro Valles, Pau López, Natan, Valentín Gómez, Junior, Riquelme, Deossa y Gonzalo Petit), ha dado doce salidas de jugadores que han pertenecido a su primera plantilla o han debutado en ella (Johnny Cardoso, Jesús Rodríguez, Sabaly, Juanmi, William Carvalho, Perraud, Borja Iglesias, Collado, Visus, Mateo, Arribas y Petit). No se cuenta a Faye, Barea o Guilherme, que no han jugado con los mayores y han salido en estos días desde el Betis Deportivo. Y estos días se espera la oficialidad de la marcha de Vieites y Mendy y restan los tres fichajes citados y solventar el futuro de Ricardo, Bakambu, Chimy y Losada, que son las tareas previstas para la dirección deportiva en estos 20 días hasta que cierre el mercado el lunes 1 de septiembre por la noche.

Muchas variaciones pero no ha supuesto todo esto una revolución en la plantilla en las órdenes de Manuel Pellegrini. Sigue el técnico y también los principales pesos pesados del plantel, dado que hombres que participaron mucho el pasado curso o tienen gran ascendencia sobre el grupo como Natan, Bartra, Llorente, Altimira, Isco, Abde, Lo Celso, Fornals, Cucho o Bakambu tienen vigencia aún.

Ha recaudado el Betis por las salidas alrededor de 60 millones de euros, sin incluir las variables, y ha invertido unos 40 en las incorporaciones. El club tiene previsto volver a ajustar al máximo el límite de gasto en plantilla que le marca LaLiga para completar los refuerzos que restan. Las operaciones de mayor volumen de euros que se han realizado este verano en el Betis han sido las salidas de Johnny Cardoso (25 millones fijos más variables que pueden llevar la operación a 32) y Jesús Rodríguez (22,5 más 3 en variables fáciles) y las adquisiciones de Deossa (11,5), Natan (9) y Riquelme (8 por el 50). Varios jugadores se marcharon en forma de cesiones con lo que el Betis tiene mucho que decir en su futuro, tales como Mateo, Arribas y Petit. Sin embargo, ninguna llegada ha sido con esta fórmula hasta la fecha.

Es la que se espera aplicar con Antony, la operación más compleja que tiene pendiente el Betis en lo que resta de verano. El Betis quiere una cesión con el brasileño pero el United no lo está poniendo fácil. En el pivote se busca a un jugador joven que requiera baja inversión. En la delantera, algo parecido, pero depende de la marcha de Bakambu. Con Chimy se espera que el mercado se mueva al final. En el lateral izquierdo se tramita la marcha de Ricardo si encuentra un destino que le plazca y entonces llegaría un jugador con proyección para esa zona, posiblemente a préstamo. Con Losada se espera que salga en esa condición pero se puede retrasar algo esta operación tras la baja de Isco ante la falta de efectivos en esa zona teniendo en cuenta las lesiones de jugadores que no estarán en las primeras jornadas (Abde, Marc Roca, Llorente).

Dijo Fajardo en la presentación de Deossa que la voluntad de la dirección deportiva es que la plantilla esté compuesta por 22 futbolistas que ocupen fichas del primer equipo y el resto sería para jugadores de la cantera. Se tiene en cuenta en este reparto que Pablo García y Ángel Ortiz contarán con dorsales del filial pero estarán en la dinámica de los mayores. Actualmente el Betis tiene a dieciséis jugadores que formarán el plantel inscritos en LaLiga (Adrián, Valles, Bellerín, Bartra, Llorente, Natan, Lo Celso, Fornals, Isco, Altimira, Riquelme, Marc Roca, Aitor, Bakambu, Abde y Chimy) y le resta por dar de alta estos días a siete (Pau López, Valentín Gómez, Junior, Ricardo, Losada, Deossa y Cucho Hernández).

En definitiva, un mercado plagado de movimientos y más que se esperan en estas semanas en las que se acerca el cierre, siempre nutrido de entradas y salidas en el Betis, ya sea en verano o en invierno. En Heliópolis se ha repetido la estrategia de esperar hasta el final para que los precios de los futbolistas deseados cuadren y así puedan llegar en las mejores condiciones posibles, como ya sucedió con Lo Celso, Abde y otros en estíos anteriores.