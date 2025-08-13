Suscríbete a
La dirección deportiva verdiblanca prevé realizar hasta diez movimientos más en los 20 días que restan de mercado para reconfigurar la plantilla

El verano de las 30 operaciones en el Betis
Juan Flores
El Betis puede acabar este mercado de verano con un total de 30 operaciones entre fichajes, traspasos y cesiones de futbolistas para reconfigurar su plantilla de cara a la temporada 2025-26, que está a punto de comenzar. La dirección deportiva verdiblanca ha tenido un ... ritmo frenético en estas semanas y le quedan veinte días para rematar las diez que restan por concretarse o hacerse oficiales. Ahora mismo el club está centrado en culminar la primera oleada de la operación salida con la venta de Nobel Mendy al Glasgow Rangers y el adiós de Fran Vieites pero también contempla tres fichajes prácticamente seguros (pivote, extremo diestro y delantero centro), la marcha de Losada como cedido y la gestión del futuro de Ricardo (que provocaría la entrada de otro lateral zurdo), Bakambu y Chimy Ávila. Muchísimos movimientos llevados a cabo por el club con dos ejecutivos que han tomado el protagonismo claramente: Ramón Alarcón, CEO verdiblanco, y Manu Fajardo, director deportivo. Es el Betis, indudablemente, uno de los grandes animadores del mercado de LaLiga, dado que pocos equipos han movido tanto en estas semanas. Sólo equiparable al Atlético de Madrid, que cuenta con un mayor potencial económico.

