Valentín Gómez : «Pellegrini ayuda muchísimo, está muy encima en los detalles»

El centro de la defensa del Real Betis cuenta esta temporada con la novedad de Valentín Gómez. A finales de julio se anunció el fichaje del futbolista argentino, de 22 años, con un contrato en Heliópolis hasta 2030. Debutó jugando los últimos minutos del Betis-Alavés (1-0) en la segunda jornada del campeonato y su primera titularidad llegó en el empate (2-2) del equipo bético a domicilio con el Levante el 14 de septiembre.

48 horas después del triunfo verdiblanco (3-1) ante el Osasuna, partido que jugó completo, Valentín Gómez reconoció en una entrevista en los medios oficiales de la entidad de Heliópolis sentirse «muy contento de estar acá, de formar parte del club. Desde el primer minuto me hicieron sentir muy cómodo, todas las personas que trabajan acá te hacen sentir de esa manera».

Preguntado por la sensación que supone jugar en un estadio como el de la Cartuja, el defensa ha comentado que «me sorprendió mucho. En Argentina siempre se habla de que la manera en la que se vive el fútbol allá no se vive en ningún lado y creo que acá es muy similar. En el estadio entran 60.000 personas por partido, una locura. La manera en la que aprietan, en la que acompañan al equipo, la verdad que me sorprendió para bien».

En cuanto al equipo que se ha encontrado en el inicio de su nueva etapa futbolística, Valentín Gómez no olvida que «te ayuda muchísimo para después poder rendir en el campo. No es fácil llegar a un lugar nuevo, que te reciban de la manera jugadores como Isco, Bartra, Llorente, Gio (Lo Celso), el que más me ayudó en este proceso. Llegué a un club que tiene un grupo hermoso y creo que eso se nota en la cancha con los resultados«.

El defensa se refirió también a lo que significa el técnico del equipo verdiblanco, Manuel Pellegrini. «Ayuda muchísimo, está muy encima en los detalles, en lo que es el día a día, tanto con la palabra como en predicar con el ejemplo. Es un gran entrenador y están a la vista los resultados que viene obteniendo desde que llegó«, comentó el defensa verdiblanco.

Titularidad en el Betis

«Entreno para achicar esa diferencia que hay entre las competiciones. Creo que fui de menos a más. En los primeros partidos me costó más la adaptación, el entrar en el ritmo de lo que es LaLiga, pero hoy en día creo que vengo levantando el nivel y entrenando para que cada vez sea mejor».

Natan

«Es un grandísimo jugador, creo que lo viene haciendo bien. Aprendo mucho de su experiencia, lleva más años que yo, así que trato de copiarlo y aprender de él».

Antony

«Es un jugador con una calidad increíble, tampoco hace falta que diga mucho de lo que es como jugador. Una velocidad, una resolución de la jugada que claramente marca que es un jugador top».

Europa League

«Ningún partido es fácil. Empatamos con el Nottingham, creo que hicimos un buen partido salvo unos 10-15 minutos del primer tiempo que fue cuando ellos nos hicieron los goles. Pero en el segundo tiempo sobre todo creo que fuimos superiores».

Rendimiento del Betis en el inicio de curso

«Es un poco a lo que apunta la institución, lo que se planteó al principio de año como objetivo, tratar de jugar todos los partidos al máximo, ser protagonistas en todos los partidos».

Ídolo

«Messi....Como defensor me gusta mucho en la actualidad Lisandro Martínez, es un jugador que me gusta, creo que tenemos características similares por así decirlo. También me gusta Piero Hincapié, que ahora está en el Arsenal».

Selección

«Sería el sueño máximo, creo que todo jugador sueña con vestir la camiseta de la selección mayor. Es un poco el sueño que tenemos todos, ojalá que en algún momento me pueda tocar, mientras tanto trataré de hacerlo de la mejor manera para que ese día llegue».

