Antony defiende la renovación de Pellegrini: «Quiero trabajar mucho más tiempo con él»

Antony siempre ha dejado saber que su felicidad va de la mano con el Real Betis. Así lo refleja en cada una de sus declaraciones. Este lunes, el brasileño le concedió una entrevista a Onda Cero, donde además de volver a destacar su bienestar en la entidad bética, también habla sobre su sueño de levantar un título con el Betis o de la continuidad de Manuel Pellegrini en los banquillos del cuadro bético.

São Paulo, Ajax y Manchester United son los otros clubes en los que ha militado el atacante bético, que reconoció cuál es una de las claves que distingue al club verdiblanco del resto: «El equipo es increíble. Es el mejor ambiente que he tenido nunca. Todo el mundo sonriendo, todo el mundo hablando y eso marca las diferencias. Todos están siempre juntos y eso también es importante«.

Después de un verano en el que llegó a tener ofertas más atractivas a nivel económico para el jugador, Antony explicó el motivo de esperar al Betis al último día de mercado y qué es lo que priorizó a la hora de tomar esa decisión: «Yo siempre miro primero la felicidad y yo aquí fui muy feliz. Sé que mis niños y mi mujer son felices aquí. Antes de tomar la decisión hablé con mi familia, es una ciudad increíble, igual que las personas. Miré primero mi felicidad porque sé que cuando estoy feliz las cosas salen bien. El dinero es importante pero la felicidad es mucho más importante«. «Mi familia viajó a Sevilla cuatro o cinco días antes de cerrar mi fichaje, tenía la casa alquilada. Ya lo hablé con ellos, el corazón me decía de volver al Betis«, agregó Antony sobre sus ganas de volver al Real Betis.

En los seis meses que estuvo como cedido en la entidad de Heliópolis durante el curso pasado, Antony fue uno de los artífices del gran final de temporada del equipo, en el que estuvo cerca de cumplir uno de sus sueños que aún espera cumplir con la camiseta verdiblanca: «Yo sueño con un título, pero hay muchos partidos. Ojalá consigamos un título, que los béticos lo merecen mucho«.

Por otra parte, uno de los asuntos que más resuenan en la Avenida de la Palmera es la continuidad de Pellegrini, que acaba contrato a final de esta temporada. «Es un gran entrenador. Todos sabemos la historia que tiene, es increíble. El tema de la renovación es entre el club y él. Quiero trabajar mucho más tiempo con Pellegrini, pero es decisión de ellos. Ojalá las cosas salgan bien«, comentó Antony acerca de la continuidad del técnico chileno.

