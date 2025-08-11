«Si Antony no ha firmado con otro club, seguimos teniendo opciones»

Antony, el día de su presentación como jugador del Betis entre Haro y Fajardo

En la presentación de Nelson Deossa como nuevo jugador del Real Betis uno de los temas tratados por Ángel Haro, presidente, y Manu Fajardo, director deportivo, fue la posibilidad del retorno de Antony, que continúa en el Manchester United pero dejando claro que quiere volver a Heliópolis como única opción en este tiempo.

«Estamos trabajando desde principios de mercado. Es una operación complicada. Estamos trabajando, pero tiene que entrar dentro de nuestro límite económico y nuestro parecer de lo que es una plantilla equilibrada. Si entra, haremos la operación. El United también tiene mucho que decir», manifestaba Haro, quien no quería mostrarse más o menos optimista: «Estoy igual que estaba. Es una operación complicada. Soy optimista con la predisposición de Betis y Antony, pero no sé cuál será la posición final del Manchester United«.

Mientras, Fajardo medía también sus palabras al respecto del brasileño teniendo en cuenta la posición del United. «La voluntad de ambas partes es que pueda estar aquí la presente temporada. Cada día que pasa nos permite soñar, pero como hemos dicho, si está aquí es porque entra en los números. Lo más importante es la sostenibilidad de la entidad, no hacer locuras, inscribir a los jugadores, que se cumplan los pagos... está bien ser exigente, pero con los pies en el suelo«, consideraba.

Y el director deportivo bético mantenía la esperanza en que «si él no ha firmado con otro club, seguimos teniendo opciones».

