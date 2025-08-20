Torre Sevilla lanza un abono para béticos que quieran aparcar gratis los días de partido

Los aficionados del Real Betis Balompié tendrán más posibilidades de llegar al estadio de la Cartuja y aparcar sin problemas gracias a un acuerdo entre Torre Sevilla y el equipo verdiblanco, y así poder disfrutar de los partidos del equipo esta temporada.

Aparte de los planes de movilidad específicos implantados por el Ayuntamiento de Sevilla, gracias a esta alianza con el centro comercial cercano al estadio, los béticos podrán dejar el coche cómodamente en el parking del mismo en los días de partido, mejorando su experiencia de acceso y movilidad.

Los aficionados podrán disfrutar de tres horas de aparcamiento gratuito en el centro comercial en horario de 10:00 a 00:00 horas. Además, podrán ampliar su estancia hasta cuatro horas adicionales por sólo 2 euros (IVA incluido), presentando el abono o la entrada del partido.

Para poder hacerse con esta promoción los béticos tendrán que solicitar una tarjeta específica en el puesto de control de SABA, ubicado en la zona verde del parking (galería -1), antes de las 22:00 horas. El aparcamiento permanecerá abierto las 24 horas, lo que permitirá a los aficionados retirar sus vehículos una vez finalizado el partido sin ningún inconveniente.

Torre Sevilla se convierte, por tanto, en un sitio con ubicación estratégica para llegar al estadio de la Cartuja gracias a su salida directa hacia el Aljarafe y su buena conexión con el propio recinto en transporte público. En este sentido, las líneas más próximas son las habituales que circulan por la zona a diaria.

Líneas de Tussam cercanas a Torre Sevilla

La línea 2 de Tussam tiene su primera parada junto al centro comercial y conecta con las inmediaciones del estadio en sólo unos minutos. Igualmente, la línea C1 cuenta una parada próxima al centro comercial. Además, al finalizar el partido, los aficionados podrán hacer uso de la lanzadera especial que unirá de forma directa el estadio con Torre Sevilla, y, posteriormente, con la parada de metro de Blas Infante.

Esta zona de aparcamiento, unida al amplio servicio de autobuses urbanos, se convertirá en una alternativa cómoda y asequible para los aficionados béticos en los días de partido.