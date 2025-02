Talavera - Betis: Una lección cargada de sufrimiento (2-4)

El 4-0 ante la Real Sociedad pintó la vida de verde. Tan bonita que parecía olvidado un concepto clave: el sufrimiento. Una idea asociada a un escudo. Tatuada en la piel de los heliopolitanos. Nunca estuvo lejos de su caminar. Y no lo iba ... a ser menos. Capaz de tumbar a un grande y de caer en el llano, como tantas otras veces. No hubo tropiezo pero sí susto. Necesitó la prórroga para eliminar a un equipo de Primera RFEF (la antigua Segunda B). Una lección de humildad. Y es la segunda en poco tiempo. Lo que sucedió ayer en El Prado tiene analogías con Glasgow. Sobre todo porque se trata de la aplaudida unidad B, la que tiene que hacer llegar al Betis lo más lejos posible. No es un defecto general pero sí preocupa que ninguno de esos encuentros frente a oponentes claramente inferiores fueran resueltos en los 90 minutos y Pellegrini tuviera que emplear a los titulares, a los que tan bien les hubiera venido descansar pensando en el domingo. Especialmente castigado sale Guido, que se comió el duelo entero de 120 minutos. El trabajo se resolvió justo antes de los penaltis. Antes Góngora había abierto el marcador, empató pronto Borja, Joaquín remontó de penalti y la defensa bética se abrió, una vez más, para el 2-2 en el 89. La sentencia llegó con una buena jugada de Lainez y el gol de Canales tras asistencia de Borja Iglesias. Un 2-4 que no refleja la tensión y el miedo que pasaron los béticos, que se vieron como uno de esos conjuntos que han caído en esta ronda copera, poniendo en riesgo toda esa ilusión generada viendo a su Betis ganar en el Camp Nou y golear en el Villamarín.

¿Quién ha sido el mejor jugador del Real Betis ante el CF Talavera? Cierto es que el sufrimiento puede ayudar a que las lecciones se graben y evitar así que se repitan. Pero todo está por verse. Lo que sucedió en Glasgow debió servir de aviso. Una semana después volvió el susto. Y todo por dos cuestiones: no saber aprovechar las oportunidades arriba y conceder en exceso atrás. Se repitieron las oportunidades claras y los gruesos fallos defensivos. Acciones en las que no está clara la forma de despejar, desaparece la contundencia y el balón se convierte en una especie de conejo que nadie logra atrapar hasta que un rival lo envía a la meta. Ayer tuvo que salvar una Joel Robles en la prórroga que ya se cantaba. Antes, un remate picado de cabeza, otro al poste... Y los béticos también lanzaron al larguero por mediación de Pezella y Lainez y Juanmi tuvieron oportunidades pero faltó morder atrás y matar arriba. Es la otra cara de un equipo que en LaLiga sí sabe competir así, engordando su saldo positivo de tantos anotados y sólo permitiendo un tanto en contra desde el parón. 📺 RESUMEN #CopaDelRey



⚽️ 2-4 | Canales (119') #CopaDelRey | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/0jgvflCFYI — RFEF (@rfef) December 16, 2021 El análisis alcanza al momento negativo de Pezzella, la falta de tino de Aitor defendiendo como lateral (menos mal que Sabaly está cerca de volver), las dudas sobrevenidas de Edgar cuando era el más fiable hasta hace poco, la suficiencia innecesaria de William Carvalho, el pasotismo de Tello cuando no tiene las cosas de cara o la doble cara de Borja Iglesias cuando le llueven los balones, capaz de escurrirse solo y de hacer un jugadón como el del minuto 118. Todos ellos han de apretar para no sólo llevar al Betis a las cotas que apunta sino para agitar el once que cada vez parece más conformado como tipo en la mente de Pellegrini y justificado por noches como las de ayer. Sólo Rodri llamó a esa puerta. Y en los minutos finales, un Lainez agitador que hizo el gol que todos esperan de él, valiente como es el mexicano cuando encara metiéndole nervios a los rivales en el área. El partido tuvo muchas vidas en esos 120 minutos. Salió mejor el Talavera, que obtuvo premio con el primer error de Hernández Hernández. El VAR le hubiera corregido en los dos tantos locales pero parecía el canario, que fue buen árbitro, empeñado en darle emoción a esto. Joel llegó antes que Añón y tocó balón pero la pena máxima fue su decisión. Marcó Góngora. De inmediato se puso las pilas el Betis y un gran pase de Rodri lo estrelló Borja Iglesias en el techo de la red. William y Joaquín tuvieron oportunidades para marcar antes del descanso en la mejor fase de dominio bético. Tras la reanudación el Talavera le dio la vuelta a la sensación del partido. Rodrigo tuvo dos ocasiones clarísimas, otra Borja Díaz y Juanma remató al poste de cabeza. Pero perdonó tanto que el Betis se espabiló y William Carvalho hizo una gran jugada y fue frenado en un penalti que transformó Joaquín. Otra pena máxima le hicieron a Juanmi pero Hernández no quiso saber nada. Ahora era el Betis poco resolutivo y empató el Talavera con un rechace aprovechado por Perales. En la prórroga el equipo local quería aguantar pero Lainez y Canales sellaron el pase con firma de sufrimiento y una lección.

