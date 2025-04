Pellegrini: «Jugar contra el Real Madrid, contra el VAR, contra los penaltis, todo junto, es complicado»

Manuel Pellegrini , entrenador del Real Betis , atendió a los medios de comunicación al término del partido que su equipo perdió por 2-3 frente al Real Madrid correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Santander. El técnico chileno valoró que «ante la actuación del equipo , creo que estamos en el camino correcto . Fuimos superiores al Real Madrid en la primera parte . Un segundo tiempo más igualado. Y jugando 30 minutos con uno menos ante el Real Madrid. Es demasiado el Real Madrid, el VAR...».

Hablando de las acciones polémicas , la expulsión por roja directa a Emerson y el penalti de mano por Bartra en la pugna con Borja Mayoral, Pellegrini respondió que «no lo he visto. Por lo que me dijeron antes del penalti hay un fuera de juego de Mayoral . Son las decisiones que deciden los partidos. Jugar contra el árbitro, contra los penaltis, con uno menos, es demasiado, todo junto, es complicado. Me quedo con lo que hizo el equipo. Hay que ver bien la posición de Benzema antes del gol en propia puerta de Emerson. ¿El VAR? Me gusta, creo que las líneas son importantes, pero esta vez nos tocó en contra» .

Preguntado por su equipo, Pellegrini contestó que «estoy más seguro de que estamos en el camino correcto. Incluso con diez tratamos de buscar el empate. Hay circunstancias que rodean el resultado. Estoy contento con la actitud dentro del campo». Cuestionado por el rendimiento individual de los jugadores, el entrenador verdiblanco comentó que «los rendimientos individuales los analizo con los jugadores. Creo que la cantidad de ocasiones del primer tiempo demuestra que el equipo lo hizo bien» .

Por último, cuestionado por el problema que sufrió Bravo y que no le permitió defender la portería en el Betis-Madrid, Pellegrini dijo que «vamos a ver. Tuvo una distensión en la rodilla . La actuación de Joel me dejó conforme . Veremos si está en condiciones Claudio de reaparecer», concluyó el preparador del conjunto heliopolitano.