Betis - Valladolid: El once más votado por los lectores

El Real Betis debuta en el Benito Villamarín ante el Real Valladolid en el encuentro correspondiente a la 2ª jornada de LaLiga . Los de Manuel Pellegrini buscarán los primeros tres puntos en Heliópolis después de conseguir la victoria ante el Deportivo Alavés en el primer partido de la temporada.

El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini espera volver a sumar los tres puntos ante un rival que empató su primer encuentro liguero. El Real Betis se colocaría en las dos primeras posiciones en caso de vencer al cuadro vallisoletano y podría ser líder si el Granada no consiguiera ganar al Deportivo Alavés, lo que sería una verdadera dosis anímica para el equipo verdiblanco.

En once de los lectores de Alfinaldelapalmera.com para el encuentro que va a enfrentar al Real Betis con el Real Valladolid es: Claudio Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho, Canales, Fekir; Borja Iglesias y Loren. este último no ha entrado en la convocatoria de Manuel Pellegrini por lo que finalmente no podrá saltar al terreno de juego.

La lista completa de jugadores convocados para Betis - Valladolid es: Claudio Bravo, Joel Robles, Dani Rebollo, Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno, Guido Rodríguez, William Carvalho, Fekir, Joaquín, Canales, Borja Iglesias, Montoya, Paul, Tello, Sidnei, Lainez, Ruibal, Fran Delgado, Víctor Ruiz, Juanmi y Sanabria.

