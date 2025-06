Segunda parte para Jesús Rodríguez en la derrota de España sub 21 ante Ucrania (0-1)

Jesús Rodríguez, en un lance del España - Ucrania sub 21

El canterano del Real Betis Jesús Rodríguez se encuentra concentrado con la selección española sub 21 que disputará, a partir del próximo miércoles 11 de junio, la Eurocopa de la categoría en Eslovaquia. El extremo de Alcalá de Guadaíra, después de proclamarse campeón de Europa sub 19 el pasado verano, ha continuado dando pasos, no sólo en el club verdiblanco sino también en los escalafones inferiores del combinado nacional y, tras su gran irrupción en el primer equipo del Betis en la campaña 24-25, incluso ya forma parte de los jugadores que Luis de la Fuente tiene en mente para un futuro cercano para la selección absoluta.

España sub 21, que prepara en las instalaciones de la RFEF en Las Rozas (Madrid) el Europeo de la categoría, ha disputado este viernes el único encuentro de preparación antes del debut en el campeonato continental ante Eslovaquia, selección anfitriona, ante Ucrania en el estadio de Santo Domingo de Alcorcón.

En dicho duelo, Santi Denia ha dividido al grupo de jugadores convocados en dos y ha repartido minutos, en un partido que también ha servido al técnico albaceteño para hacer pruebas de cara a la cercana Eurocopa sub 21. Así, ha decidido que Jesús Rodríguez iniciara el choque en el banquillo. El canterano bético ha disputado toda la segunda mitad, ya que tras el descanso sustituyó al extremo canario del Deportivo de La Coruña, Yeremay.

El partido iba camino de finalizar con el empate a cero, pero al final, en el segundo minuto del descuento de la segunda parte, Kvasnytsya marcó el que fue definitivo 0 a 1 en el marcador.

