Jesús Rodríguez alimenta su posible salida

Ya con la temporada finalizada y a la espera de que arranque una nueva pretemporada, el mercado comienza a entrar en combustión y son ya varios los nombres que vienen siendo relacionados con el Betis de cara al próximo curso a la vez que varios de los que forman parte de la actual plantilla se postulan para salir. Uno de estos últimos es Jesús Rodríguez, que, tal y como ha venido anunciando ABC de Sevilla, despierta interés del RB Leipzig. El Betis mantiene que sólo lo dejará salir si se le presenta una oferta fuera de mercado mientras el futbolista está concentrado con la selección española sub 21 para disputar el Europeo de la categoría. Desde allí ha dejado la puerta abierta a una salida.

Lo ha hecho en una entrevista concedida a El Chiringuito en la cual, tras un test, fue preguntado por su futuro. El joven futbolista comenzó respondiendo con un claro 'sí', pero luego no pudo evitar reconocer que no lo sabe tal y como se puede apreciar en este vídeo. «Qué cabrón», espetó el alcalareño, de 19 años, al periodista que le preguntaba. Estoy concentrado ahora mismo en el Europeo. A mi representante le he dicho que las ofertas que cuando esté tranquilo las miraremos y ya veremos. A mí el Betis es el que me ha dado la oportunidad y me gustaría hacer grandes cosas con el Betis. Me he quedado con la espinita clavada de la final y me gustaría ganar un título con el Betis», agregaba después.

Durante la temporada 24-25, Jesús Rodríguez ha anotado tres goles en los 32 partidos en los que ha participado con el primer equipo entre todas las competiciones.

Más temas:

Betis