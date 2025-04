Ricardo Rodríguez se someterá a pruebas y será reservado ante el Girona por precaución

El Betis celebra su pase histórico a semifinales de la Conference aunque sin perder de vista el estado de algún futbolista que salió tocado del partido en Polonia. Hay especial mimo en la zaga, donde los efectivos andan justos de cara a un tramo final de curso intenso para los béticos. Este jueves fue el lateral izquierdo suizo Ricardo Rodríguez el que se vio obligado a pedir el cambio en el minuto 25 del partido contra el Jagiellonia, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Conference League.

El futbolista notó un problema físico y él mismo solicitó el cambio a Pellegrini. Tras ser atendido, Ricardo tuvo que ser sustituido por Romain Perraud. Pudo ser clave aquí la veteranía del futbolista, que supo no forzar para que el problema no fuera a mayores. El helvético queda pendiente de evolución aunque previsiblemente el cuerpo técnico no lo va a forzar para el próximo partido de Liga contra el Girona.

De momento, las primeras exploraciones apuntan a una posible contractura pero igualmente le van a hacer pruebas a su llegada a Sevilla para descartar cualquier dolencia mayor. Hay que esperar y no se va a forzar al jugador.

Ricardo Rodríguez se ha convertido en el titular para Pellegrini en el lateral izquierdo. Además, su polivalencia le permite actuar también de central, una demarcación que se ha quedado justa de efectivos tras la lesión de Diego Llorente.

