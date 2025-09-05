Ricardo Rodríguez y Amrabat participan en las goleadas de Suiza y Marruecos

La selección suiza de fútbol y la de Marruecos jugaron en la noche de este viernes el primero de los dos encuentros que tendrán que disputar durante el parón para la celebración de partidos internacionales. Los futbolistas del Betis Ricardo Rodríguez y Sofyan Amrabat participaron con sus equipos nacionales.

En el caso de Ricardo Rodríguez, el lateral fue titular en la abultada victoria ante Kosovo (4-0) en encuentro correspondiente a la fase de clasificación para la próxima Copa del Mundo. Murat Yakin, seleccionador suizo, lo dejó en el banquillo tras el descanso dando entrada a Miro Muheim.

En cuanto a Amrabat, la selección de Marruecos venció (5-0) -también en duelo correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial- a la de Níger en Rabat y el último fichaje bético jugó el partido completo.

Antes de volver a los entrenamientos con el Betis y preparar el duelo ante el Levante de la cuarta jornada, los dos futbolistas tendrán que disputar un partido más con sus selecciones. Suiza jugará ante Eslovenia el próximo lunes en Basilea, mientras que Marruecos se medirá el mismo día a Zambia como visitante.

