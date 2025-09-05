Suscríbete a
Pablo García se estrena con gol con la selección española sub 21 (3-0)

El delantero del Betis partió como suplente, pero pudo anotar

Ángel Ortiz no tuvo minutos

Pablo García: «Si me llaman para el Mundial, le preguntaré a Pellegrini»

Pablo García celebra su gol con la sub 21
Nacho Pérez

La selección española de fútbol sub 21 se midió este viernes a la de Chipre (3-0) en un encuentro de la fase de clasificación para la próxima Eurocopa. El equipo dirigido por David Gordo se impuso a su rival en el duelo disputado en Soria y los béticos Pablo García y Ángel Ortiz comenzaron el partido desde el banquillo.

El seleccionador español se estrenaba este viernes en el cargo y decidió no contar de inicio con los dos canteranos del Betis. No obstante, Pablo García siguió demostrando que tiene facilidad para ver portería y en la segunda mitad consiguió anotar batiendo por bajo al portero chipriota. El futbolista bético cerró la goleada española. Ángel Ortiz no contó con minutos.

Antes de volver a ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini, Pablo García y Ángel Ortiz tendrán una nueva ocasión para convencer a Gordo de que los ponga en el once inicial, ya que la selección española sub 21 se medirá el próximo martes 9 de septiembre a Kosovo en Pristina.

