Pau López: «La llamada del Betis no me la esperaba, para mí fue un regalo»

Pau López fue protagonista el pasado domingo en el RCDE Stadium, junto a los goles del Cucho Hernández y de Abde, para que el Real Betis lograse su primera victoria lejos del Estadio de la Cartuja en LaLiga. El meta ... gerundense detuvo un penalti a Puado, tras una muy polémica decisión tanto del árbitro principal como del apoyo en el VAR, así que gracias a esa acción decisiva los pupilos de Manuel Pellegrini pudieron meter en el equipaje de vuelta por primera vez esta temporada los tres puntos y auparse a la cuarta posición de la clasificación.

En declaraciones a Estadio Deportivo, el portero del Betis recuerda que «lo tengo un poco borroso, porque en ese momento del partido estaba ido, no estaba muy presente de lo que estaba pasando en el campo. Yo una vez veo que el árbitro va a revisar la jugada, entiendo que va a pitar penalti. Cuando estaba ahí, fui a hablar con Toni Doblas y le pregunté qué pensaba él porque sabíamos que iba a tirar Puado. En esos momentos uno no puede controlarse, uno intenta celebrarlo como sabe, como puede. Hasta incluso pensé, 'a ver si ahora va a repetir el penalti'. No salió nada, salió cara y feliz. ¿La celebración? Yo respeto a todo el mundo. Fui el primero que hablé, que si había algún gesto que me parecía un poco fuera de lugar, pues pedí disculpas. También expliqué que, al final, lo que supone parar un penalti en el último minuto y que tu equipo gane el partido, hace que sea complicado que uno pueda contener las emociones. Uno tiene que asumir que cuando se equivoca, o cuando hay algunas cosas que puede haber hecho mejor, se pide disculpas y ya está. No voy a utilizar a nadie para defenderme a mí. Yo mismo asumo mi culpa. Me disculpé en su momento porque quería que fuera oportuno«.

Se mostró interesante Pau López cuando recordó lo que sintió cuando el Betis lo llamó este pasado verano para volver: «El año pasado fue un año malo a nivel deportivo para mí. Fue el año que jugué menos y lo vi como un regalo del cielo. Yo en México estaba bien, estaba contento, pero yo quería cambiar de portería y tuve que asumir lo que el club también quería hacer. Cuando salió la oportunidad del Real Betis, algo que no me esperaba sinceramente, lo vi como una sorpresa muy bonita. Para mí fue un regalo y lo disfruto todos los días, mis hijos están felices, así que para mí todo es un regalo«, explicó.

También repasó otros temas de actualidad en el Betis, como Pellegrini y su posible renovación. En este sentido, el de Girona valoró que «no lo conocía como entrenador y me he dado cuenta de que tiene un don para eso. Para estar en el Betis tantos años debes tener algo especial. Creo que tiene esa calma, esa tranquilidad de saber gestionar las situaciones, la experiencia de saber qué poner en cada momento... El grupo se encuentra bien con él. Es un entrenador que te deja mucha libertad a la hora de entrenar, que te hace todo muy ameno y eso es agradecer. Siempre usa el mismo tono. Siempre está en la misma línea y creo que, en un club como es este Betis y la importancia que tiene en la ciudad y en el país, al final hace esa tranquilidad en los entrenamientos que se agradece mucho. ¿La renovación? Esto es como cuando un jugador termina el contrato y está para renovar o no. Hay que dejar un poco tanto al club como a él que hablen, que decidan y que piensen cada uno lo mejor para ellos. Si al final ambos deciden que la situación es buena para los dos, pues adelante. Si hay alguna de las partes que no lo ve claro, pues hay que también respetar un poco lo que es el fútbol. Igual que a un jugador hay que respetar que se quiera ir o que un equipo no cuente con uno. Prefiero que ellos se pongan de acuerdo y así lo crean, que sea lo mejor para el club y bienvenido sea eso que vaya a llegar«.

Por último, sobre los objetivos deportivos y esa competición mágica como es la Champions League, Pau López tiene claro que «en el vestuario siempre hay la ilusión de llegar a lo más alto. Si quieres objetivos grandes el rendimiento tiene que ser alto a nivel individual y colectivo. Si quieres estar ahí hay que demostrarlo cada partido. Veremos lo que hemos conseguido durante la temporada y para qué luchamos. Eso no engaña, el final de temporada pone a cada uno donde se merece y si merecemos estar peleando por arriba, es porque lo habíamos luchado durante toda la temporada y si no, pues es porque las cosas no se han hecho tan bien como se deberían«, finalizó.