La tormenta prevista para el mediodía en Sevilla se desplaza al norte

Pau López, Ricardo, Junior e Isco, únicas bajas en la lista del Betis ante el Olympique de Lyon

Pellegrini ha tirado de todos los disponibles, incluido Amrabat, para el encuentro de la Europa League

Dónde ver Betis - Olympique Lyon: canal de TV y streaming online del partido de la UEFA Europa League 2025-2026

Bellerín y Natan se entrenan ante Pellegrini durante la sesión del Betis juan flores
El Real Betis ha ofrecido la convocatoria de jugadores para el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Europa League que medirá al conjunto heliopolitano con el Olympique Lyonnais en el estadio de la Cartuja. Manuel Pellegrini, técnico verdiblanco, no ha podido contar para ... este encuentro con los lesionados Pau López, Junior, Ricardo e Isco.

