Pau López, Ricardo, Junior e Isco, únicas bajas en la lista del Betis ante el Olympique de Lyon

El Real Betis ha ofrecido la convocatoria de jugadores para el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Europa League que medirá al conjunto heliopolitano con el Olympique Lyonnais en el estadio de la Cartuja. Manuel Pellegrini, técnico verdiblanco, no ha podido contar para ... este encuentro con los lesionados Pau López, Junior, Ricardo e Isco.

El preparador bético pudo contar con todos sus efectivos en el entrenamiento de esta mañana en la ciudad deportiva Luis del Sol a excepción de los tres citados, que siguen sus respectivos procesos de recuperación y que no estarán disponibles hasta después del parón de selecciones, aunque en el caso de Pau López la baja será algo más prolongada y superará el mes. Ricardo se espera que pueda jugar contra el Valencia dado que ha sido reservado para este encuentro europeo por precaución ante las molestias musculares que sufre.

En los últimos encuentros de la Europa League Pellegrini tuvo que hacer algún descarte por tener a demasiados jugadores disponibles y se quedaron fuera jugadores como Ortiz o Junior. Ahora todos los que están sanos pueden ir citados para este choque clave ante el rival más potente con el que se medirán los verdiblancos en esta fase de liga de la Europa League.

La relación de 22 convocados del Real Betis para este encuentro es la siguiente: Adrián, Álvaro Valles, Bellerín, Aitor, Ortiz, Bartra, Llorente, Natan, Valentín Gómez, Amrabat, Marc Roca, Altimira, Fornals, Deossa, Riquelme, Antony, Lo Celso, Abde, Chimy Ávila, Pablo García, Bakambu y Cucho Hernández.