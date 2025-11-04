Dónde ver Betis - Olympique Lyon: canal de TV y streaming online del partido de la UEFA Europa League 2025-2026

Afianzado en la quinta plaza de LaLiga tras su goleada al Mallorca, al que despachó en la primera parte con exhibición de Antony, el Real Betis buscará este jueves su segundo triunfo europeo en el encuentro, correspondiente a la cuarta jornada de la UEFA Europa League ... , que lo medirá al Olympique de Lyon en el estadio de la Cartuja. Los verdiblancos suman cinco puntos en la competición continental por los nueve del conjunto galo. Te contamos todos los detalles de esta nueva cita europea para los de Pellegrini y cómo verla y seguirla.

Dónde ver el Betis - Olympique Lyon: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto bético y el lionés correspondiente a la 4ª jornada de la Europa League será retransmitido por Movistar Plus (dial 7), Movistar Liga de Campeones (diales 60 en Movistar y 115 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Betis - Olympique Lyon: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Real Betis y el Olympique de Lyon se enfrentan este jueves, 6 de noviembre, a las 21.00 horas en el estadio de la Cartuja.

Cómo seguir el Betis - Olympique Lyon

El duelo de la 4ª jornada de la Europa League entre el conjunto de Manuel Pellegrini y el de Paulo Fonseca se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de la Europa League 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Betis - Olympique Lyon

Después de dos jornadas sin conocer la victoria en LaLiga, con el empate en Villarreal y la derrota frente al Atlético de Madrid, el Betis hizo los deberes contra el Mallorca en un partido que allanó en el primer tiempo con tres goles, todos ellos fabricados por Antony, autor de dos tantos y una asistencia (remachada por Abde), que convirtieron en un trámite el segundo periodo. Volvieron a ganar los verdiblancos, que se auparon hasta la quinta plaza con 19 puntos en la competición doméstica, siempre mirando a la Champions, y ahora se ponen como objetivo remontar posiciones en la Europa League, donde son decimosextos con cinco puntos de nueve posibles. El Betis arrancó el torneo empatando en casa con el Forest (2-2) y luego protagonizó dos salidas: venció en Bulgaria al Ludogorets (0-2) y empató sin goles en Bélgica frente al Genk (0-0).

Este jueves, de nuevo en el estadio de la Cartuja, recibe al Olympique de Lyon, que como el Betis está entre los favoritos para llegar a las últimas instancias de la competición. Isco está tocando balón y haciendo trabajo parcial con el grupo, pero ya ha aclarado Pellegrini que no se le espera hasta después del parón de noviembre. Las otras dos bajas confirmadas en el Betis son Pau López, con una rotura del tendón del músculo plantar delgado de su pierna derecha, y Junior, que deja el lateral izquierdo en manos de Ricardo. Maneja dos opciones el chileno para ese puesto como alternativa al suizo: Aitor o Valentín Gómez. El Ingeniero introducirá cambios en el once, como ya es habitual cuando alterna LaLiga con Europa, pero puede repetir buena parte del equipo titular contra el Mallorca. Antony, que lo quiere jugar todo y suma cuatro dianas en los tres últimos encuentros ligueros, es fijo. Además, Valles repetiría en la portería y tanto Riquelme como Bakambu podrían partir de inicio frente al cuadro lionés.

Cómo llega el Olympique Lyon

El Lyon, sexto de la Ligue 1 con 20 puntos en once jornadas disputadas, no ha pasado del empate en sus dos últimos partidos. Ante el París FC se dejó remontar un 0-3, tras quedarse con uno menos por expulsión del exbético Abner, y contra el Brest, este domingo, perdió también a un futbolista por roja a Hans Hateboer, su lateral derecho. A partir de ahí se limitó a contener con varias paradas salvadoras de Greif para rascar un punto (0-0). El conjunto de Paulo Fonseca, que está a cuatro puntos del liderato en su liga, suma tres victorias en la Europa League tras imponerse al Utrecht (0-1), al RB Salzburg (2-0) y al Basilea (2-0). Ha perdido a una de sus mejores bazas ofensivas, el joven Malick Fofana, por culpa de una lesión de tobillo que lo mantendrá un largo tiempo de baja. El extremo senegalés Nuamah, con rotura del ligamento cruzado, es la otra ausencia del Lyon, que este verano ha vendido a jugadores importantes como Cherki, Mikautadze, Benhrama o Caleta-Car.