Dónde ver Betis - Olympique Lyon: canal de TV y streaming online del partido de la UEFA Europa League 2025-2026

Los de Pellegrini buscarán este jueves en el estadio de la Cartuja su segunda victoria en el torneo continental en este partido correspondiente a la cuarta jornada

El Contragolpe: «El Betis tiene que blindar la quinta posición»

Antony, en el partido de la UEFA Europa League contra el Nottingham Forest
Sergio A. Ávila

Afianzado en la quinta plaza de LaLiga tras su goleada al Mallorca, al que despachó en la primera parte con exhibición de Antony, el Real Betis buscará este jueves su segundo triunfo europeo en el encuentro, correspondiente a la cuarta jornada de la UEFA Europa League ... , que lo medirá al Olympique de Lyon en el estadio de la Cartuja. Los verdiblancos suman cinco puntos en la competición continental por los nueve del conjunto galo. Te contamos todos los detalles de esta nueva cita europea para los de Pellegrini y cómo verla y seguirla.

