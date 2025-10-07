Suscríbete a
El Palma del Río reservará 2.500 entradas para los béticos si la RFEF aprueba que se juegue en su estadio

El club cordobés prevé tener un aforo de más de 7.500 espectadores con las gradas supletorias que se prevén instalar en el Sergio León

El Palma del Río de Sergio León, rival del Betis en la primera ronda de la Copa del Rey

El estadio Sergio León de Palma del Río
Mateo González

El Atlético Palma del Río quiere jugar en su estadio el duelo de primera ronda de la Copa del Rey que le enfrentará al Real Betis. El choque está previsto que se dispute el jueves 30 de octubre y tanto el ayuntamiento de ... la localidad cordobesa como el club están trabajando con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para recibir la autorización pertinente para colocar gradas supletorias en las instalaciones y que puedan crecer desde las 1.500 que tiene actualmente a las más de 7.500 que se pretenden para este encuentro y que el equipo no tenga que jugar fuera de su localidad, dado que se había considerado también que pudiera trasladarse el encuentro a otro estadio cercano o, incluso, a la Cartuja.

