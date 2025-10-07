El Palma del Río reservará 2.500 entradas para los béticos si la RFEF aprueba que se juegue en su estadio

El Atlético Palma del Río quiere jugar en su estadio el duelo de primera ronda de la Copa del Rey que le enfrentará al Real Betis. El choque está previsto que se dispute el jueves 30 de octubre y tanto el ayuntamiento de ... la localidad cordobesa como el club están trabajando con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para recibir la autorización pertinente para colocar gradas supletorias en las instalaciones y que puedan crecer desde las 1.500 que tiene actualmente a las más de 7.500 que se pretenden para este encuentro y que el equipo no tenga que jugar fuera de su localidad, dado que se había considerado también que pudiera trasladarse el encuentro a otro estadio cercano o, incluso, a la Cartuja.

De esas entradas esperan poner a disposición de los béticos alrededor de 2.500 para que la fiesta sea completa en este día tan especial. La idea es que todos los detalles consigan concretarse en estos días y que entre esta semana y la próxima se puedan poner a la venta las localidades para este encuentro que ha despertado gran ilusión en Palma del Río.

En declaraciones a la Cadena Cope, el presidente del equipo cordobés, Pedro Pablo González, señalaba que «soy socio y accionista del Betis y en mi cabeza he pensado en la opción de irnos a La Cartuja. Que si van diez o quince mil personas y la taquilla va para nosotros... pero luego me acuerdo de la única vez que jugamos la Copa, que nos enfrentamos al Córdoba y creo que dentro de 30 ó 40 años la gente se va a acordar de este día. Lo hablé con Sergio (León) y también con el Ayuntamiento y la Diputación. Se jugará en Palma si la Federación lo aprueba».

«El partido nos arregla el presupuesto de todo el año. Queremos colocar siete u ocho mil entradas en gradas supletorias», continuaba. «Lo normal es que nos ganen cinco o seis cero. Lo importante es que se viva una fiesta y que los béticos que vengan se sientan como en casa», sentenciaba.