Pablo García: «Joaquín es la persona con la que más me identifico, la que más me inspira»

España se enfrenta esta noche (22.00) a Colombia por una plaza en las semifinales del Mundial sub 20 de Chile. La estrella del combinado nacional es el bético Pablo García (Sevilla, 2006), que afronta la trascendente cita dispuesto a hacer ... historia y seguir creciendo en la élite. «Estoy genial, tranquilo. Con muchas ganas de enfrentarnos a Colombia. Estamos todos muy ilusionados porque creemos que podemos ganar el Mundial», ha expresado el delantero en una entrevista al diario As.

Un Pablo García que ya le marcó a México en la fase de grupos y a Ucrania el gol decisivo en octavos, y que quiere más: «Hay que tener ese poquito de suerte para que el balón entre en los momentos claves y yo hasta ahora lo he tenido», desea el bético.

Cuestionado por si se ve como el Iniesta de esta generación, responde que «Ojalá. Él marcó el gol a Colombia en las semifinales del Mundial sub 20 de 2003 y sería un orgullo repetir su hazaña, pero lo importante es clasificarse y que meta el gol el que sea, como si tiene que ser el portero».

Sobre el hecho de elegir el dorsal 17 de Joaquín, confirma que «siempre cojo el 17 porque todo el mundo sabe que es el número más icónico del Betis y me gusta representar al equipo allá donde voy. Joaquín es la persona con la que más me identifico, la que más me inspira y de la que intento repetir sus pasos. Es un halago que alguna vez me hayan comparado con él. Y luego, fuera del Betis, soy muy fan de Messi«, sentenció.

En lo que respecta a sus compañeros en la sub 20, Pablo García admite tener un vínculo especial con Iker Bravo: «En la sub 21 nos tocó juntos en el cuarto y le dije que siempre que pudiera se pusiera conmigo. Es como mi hermano y nos entendemos muy bien. Un fenómeno dentro y fuera del campo», desvela.

Entretanto, no le preocupa que el Betis, en su ausencia, no le esté echando de menos: «Al contrario, me tiene muy feliz. Estoy viendo todos los partidos. Están todos enchufados y eso es lo que queremos para hacer grandes cosas», dice el atacante desde Chile, que revela también lo que le comentó Pellegrini antes de viajar al Mundial: «Me dijo que que me iba a tener controlado y me deseó suerte».

Finalmente, Pablo García pidió tres deseos: «Fácil, ganar el Mundial sub 20, lograr un título con el Betis y estar en la lista del Mundial 2026. Con que se cumpla uno me conformo... ¿el Balón de Oro del Mundial? Y si puede ser también la Bota de Oro (risas). Soy ambicioso. Yo lo quiero todo, pero sobre todo el título», concluyó.