Amrabat, ausencia en el último entrenamiento antes de viajar a Barcelona

Sin solución de continuidad se ha ejercitado la primera plantilla del Real Betis en la mañana de este sábado con la vista puesta en el encuentro de la octava jornada de LaLiga 25-26 que los de Manuel Pellegrini jugarán mañana domingo, a partir de las 18.30 horas, ante el Espanyol en el RCDE Stadium. Volvió la expedición verdiblanca del viaje a Bulgaria, donde jugó el jueves el partido de la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League ante el Ludogorets, con Sofyan Amrabat renqueante y el marroquí se ha ausentado de la sesión de este sábado.

Además del marroquí, han continuado siendo bajas Isco, Deossa, Diego Llorente, Bartra y Pablo García en una sesión en la que ha reinado el buen ambiente entre los futbolistas verdiblancos, que buscarán en Cornellá la tercera victoria seguida en LaLiga, primera como visitantes, tras los empates en Elche y Vigo (1-1) y en el campo del Levante (2-2).

Dado que el Betis Deportivo juega a partir de las 14 horas ante el Algeciras, no se ha ejercitado con el primer equipo ningún futbolista del filial. Sí lo ha hecho Cayetano Cordón, lateral derecho del equipo Juvenil de División de Honor que entrena Dani Fragoso.

Pablo García jugará con España sub 20 el tercer y último encuentro de la fase de grupos del Mundial de la categoría ante Brasil en la noche de este sábado (22.00, hora española), una auténtica final para los de Paco Gallardo en busca de la clasificación para la siguiente ronda.