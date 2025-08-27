El mensaje de Antony en plena negociación del Betis con el United: «La paciencia te hace más sabio»

Mensaje de Antony en redes sociales en clara alusión a su posible futuro con el Betis

Son momentos decisivos en el mercado veraniego de fichajes. El próximo lunes se cierra el plazo para firmar futbolistas y en Heliópolis están pendientes de un nombre propio, el de Antony. Siguen las negociaciones entre el Betis y el Manchester United para ver si se concreta o no el regreso del futbolista brasileño al equipo verdiblanco.

Jornadas en las que los detalles adquieren todavía más importancia. Sirva de ejemplo el mensaje que el propio Antony ha publicado este miércoles a través de redes sociales. «El dolor te hace más fuerte, el miedo te hace más valiente, la paciencia te hace más sabio», se puede leer en el mensaje publicado por el futbolista brasileño.

24 horas antes, el que se pronunció sobre el asunto fue el entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini. Se le pregunto en rueda de prensa al técnico chileno por Antony y dijo que «es una especulación. Todos sabemos la importancia que tuvo Antony aquí. Vamos a ver si puede llegar, ojalá así sea pero tampoco puedo dar mayor opinión sobre eso».

En el Betis saben de sobre lo que significó Antony en la segunda parte de la temporada pasada gracias al rendimiento ofrecido por el futbolista en el césped. Y también tienen claro que el desenlace de las negociaciones actuales, sea en un sentido o en otro, va a influir en el resto de operaciones pendientes para completar la plantilla.