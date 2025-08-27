Betis, United y Antony buscan soluciones a tres bandas para un acuerdo aún «difícil»

El Betis continúa intentando el regreso de Antony pero la operación sigue siendo complicada. El viaje de Ramón Alarcón, CEO verdiblanco, y Manu Fajardo, director deportivo, a Mánchester para reunirse con los responsables del United está sirviendo para acercar posturas pero aún no hay acuerdo. Ni siquiera en la fórmula a emplear para este retorno si es que se produce. Las partes están tratando de encontrar soluciones a tres bandas haciendo partícipe al futbolista de los planes de futuro pero todavía no hay nada claro.

El caso es que desde la postura inicial, conocida hace tiempo, de que el Betis sólo plantaba cesión pura y que el United reclamaba un traspaso definitivo, se ha pasado a poner encima de la mesa soluciones que pasen por garantizar que cada parte encuentre su acomodo en la operación. Que el club inglés pueda recuperar parte de la inversión que en 2022 realizó por 95 millones y que el Betis no se vea obligado a un desembolso directo que no puede asumir pero sí que incorpore al futbolista para hacer de la recuperación de su carrera la realidad que ya se inició desde enero.

Las reuniones se han sucedido dado que la prioridad es llegar a un entendimiento pero en el Betis dejan claro que el asunto no es nada sencillo y que de llegar el acuerdo supondrá un enorme esfuerzo de todas las partes. El futbolista quiere garantizarse el salario que ya tiene firmado hasta 2027 en el United y en el Betis quieren que tenga buen acomodo en su plantilla pero saben que no pueden asumirlo. Quizás con que el jugador pueda percibir un porcentaje de una futura operación también puede ayudar a la solución.

Mientras, los emisarios béticos tienen previsto regresar a España este miércoles con una solución. Ya sea para el fichaje o bien para ganar tiempo conscientes de que el final de mercado puede acercar posturas que parecían difíciles de conciliar, como las que ahora se defienden.

Lo que es innegable es el esfuerzo y determinación constante de Antony por volver al Betis tratando de que todo cuadre. El Betis tiene sus límites económicos y el United presiona para que acepte otras propuestas que sí le seducen pero el jugador persevera pensando en que lo mejor para su carrera es regresar al Betis.