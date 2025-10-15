«La mayor virtud de Pellegrini es que cuando gana y pierde es el mismo»

El Betis vuelve a la competición después del segundo parón de la temporada con un partido que genera expectación. Visita al Villarreal, tercero en LaLiga después de las ocho primeras jornadas. Cuarto es el equipo bético. Ambos separados por apenas un punto. En ... un día con mucho significado para el entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini. La trayectoria del chileno en Europa comenzó en Villarreal. Allí estuvo entrenando durante cinco temporadas, de la 04-05 a la 08-09. Con un total de 257 partidos oficiales. Llegando a semifinales de la Liga de Campeones en la 05-06. El Villarreal fue también tercero en LaLiga 04-05 y segundo en el campeonato 07-08. Tiempos que no se olvidan ya que el sello del equipo entonces dirigido por Pellegrini tuvo reconocimiento a nivel nacional e internacional.

«Son unos recuerdos muy buenos. A nivel personal, mis mejores momentos futbolísticos. Llegar a la Champions, jugar competición europea, quedar segundos. Cinco años la verdad que muy buenos en todos los sentidos», destaca Javi Venta, defensa que inició su etapa en el Villarreal en la temporada 02-03 y que coincidió posteriormente con Pellegrini. En el transcurso de la conversación con ABC de Sevilla, Javi Venta expresa lo que significó Pellegrini en Villarreal afirmando que es «una figura muy importante. Creo que cualquier persona te va a hablar maravillas, de entrenador y también como persona. Demostró que las dos cosas son compatibles. Siempre me alegraré, en este caso ahora en el Betis, que le vaya fenomenal».

Javi Venta celebra un gol en su etapa como futbolista del Villarreal afp

Futbolísticamente, Javi Venta considera que Pellegrini transmitió al Villarreal el «ser un equipo muy atrevido. El mejor recuerdo que tengo sin ninguna duda es jugar competición europea, contra los mejores equipos de LaLiga, capaces de ser dominador, atrevido y que puedas tener tanto la pelota como el mismo Barcelona o el Real Madrid. Ir de tú a tú y no perderlo nunca. Que fuéramos nosotros mismos, atrevidos, que era lo que nos ha llevado a tener ese rendimiento tan bueno, sobre todo con balón. Un equipo ordenado, equilibrado a la hora de atacar y de defender. Que no llegara un equipo de mucho nivel y que cambiaras el plan. Nos insistía mucho y creo que se hizo siempre. Es una alegría haber disfrutado tantos años jugando bien al fútbol«.

«Hay un antes y un después de Pellegrini. Nos hizo ver a los jugadores que no valía con ganar dos partidos, conseguir 42 puntos«, recuerda por su parte Josico, centrocampista que participó en 207 partidos oficiales en su etapa como futbolista del Villarreal. «Había que cambiar la mentalidad a ser un equipo ganador, conseguir objetivos y empezamos por ahí a escalar», destaca en la charla con ABC de Sevilla.

En cuanto a los métodos de Pellegrini en el terreno de juego, Josico no olvida que «para mí fue algo diferente, una manera distinta de trabajar. Empezó a implantar cosas que aquí en España no se trabajaban. Saber lo que tiene que hacer cada compañero. Cuando las cosas van tan rápidas, el trabajar tan bien como lo hace Manuel, sobre todo el aspecto defensivo, te da muchas ventajas porque en décimas de segundos va de salvar un gol a hacer una ayuda al compañero. Su metodología fue totalmente diferente, implantó las tiras para limitar los campos, hacer fútbol reducido con fuera de juego. Para mí ha sido un innovador«.

Salto en el tiempo para hablar sobre el Betis actual, el equipo que vive la sexta temporada de la era Pellegrini en Heliópolis. Javi Venta considera que «tiene grandísimos jugadores y por momentos juega muy bien al fútbol. Creo que tiene cierto parecido, futbolistas de centro del campo hacia delante con mucho nivel, calidad, con gol. Un equipo que tiene que jugar a ser atrevido. Creo que tiene capacidad para jugar de tú a tú a cualquier rival de LaLiga y de competición europea». Todo ello sin olvidar que «si Isco, por ejemplo, también se recupera pues será un plus pero a día de hoy tiene suficientes jugadores con mucho nivel, sin ninguna duda«. Josico piensa que la idea futbolística de Pellegrini en 2025 »ha cambiado muy poco« respecto a la de la etapa en Villarreal y afirma, por ejemplo, que »sigo viendo cómo la defensa achica hasta el área«.

Josico disputa un balón en un Villarreal-Getafe de LaLiga 06-07 afp

Más en el análisis sobre el día a día del técnico chileno. Josico cree que «la mayor virtud que tiene Pellegrini como entrenador es que cuando gana y cuando pierde es el mismo. Normalmente cuando uno gana parece que todo está bien y vamos a tirar cohetes. Otras veces te meten cinco y parece que todo está mal. Es un entrenador que transmite tranquilidad al vestuario y por eso sus equipos siempre acaban fuerte. Este año, que ha empezado fuerte, no sé para qué le va a dar. Cuando llegan jugadores a los equipos de Manuel al principio les cuesta adaptarse pero este año ha empezado fuerte y tengo claro que el Betis va a estar arriba«

El sábado, en el estadio de La Cerámica, tercero contra cuarto de LaLiga. «Dos equipos que están ahí arriba, buenas plantillas, grandes jugadores. Partido difícil para los dos y muy igualado. Dos equipos que quieren tener la pelota, la iniciativa. En ese sentido va a ser bonito«, cree Javi Venta. Cinco triunfos del Villarreal en lo que va de campeonato por los cuatro partidos que ha ganado el equipo bético. 16 puntos tiene el equipo dirigido por Marcelino y 15 el entrenado por Pellegrini. »Dos muy buenas plantillas, dos muy buenos entrenadores. Creo que se va a ver un partido de poder a poder. Dos equipos muy tácticos pero a la vez que quieren tener el balón, proponer, que priorizan tener el balón, hacerle daño al contrario y luego saber cómo defender y dónde plantarte. Creo que el partido va a estar muy igualado y en pequeños detalles se puede decidir«, piensa Josico.