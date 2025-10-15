Suscríbete a
Moreno anuncia hoy miércoles su nueva estructura de Gobierno tras la dimisión de la consejera de Salud

«La mayor virtud de Pellegrini es que cuando gana y pierde es el mismo»

Josico y Javi Venta, exfutbolistas del Villarreal, recuerdan la etapa en la que coincidieron con el técnico chileno

La mejor racha del Betis en un inicio liguero como visitante en la era Pellegrini

Manuel Pellegrini, en el transcurso de un entrenamiento en su etapa en el Villarreal
Juan Arbide

Juan Arbide

El Betis vuelve a la competición después del segundo parón de la temporada con un partido que genera expectación. Visita al Villarreal, tercero en LaLiga después de las ocho primeras jornadas. Cuarto es el equipo bético. Ambos separados por apenas un punto. En ... un día con mucho significado para el entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini. La trayectoria del chileno en Europa comenzó en Villarreal. Allí estuvo entrenando durante cinco temporadas, de la 04-05 a la 08-09. Con un total de 257 partidos oficiales. Llegando a semifinales de la Liga de Campeones en la 05-06. El Villarreal fue también tercero en LaLiga 04-05 y segundo en el campeonato 07-08. Tiempos que no se olvidan ya que el sello del equipo entonces dirigido por Pellegrini tuvo reconocimiento a nivel nacional e internacional.

