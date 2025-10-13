La mejor racha del Betis en un inicio liguero como visitante en la era Pellegrini

Comenzará a preparar a partir de esta tarde la primera plantilla del Real Betis el encuentro ante el Villarreal, un rival directo en las aspiraciones por los puestos Champions, un duelo que el equipo verdiblanco volverá a disputar lejos del Estadio ... de la Cartuja, donde el equipo dirigido por Manuel Pellegrini no está teniendo malos registros en el arranque de la presente temporada. Se puede echar de menos que alguno de los empates conseguidos en Elche o en el campo del Levante hubiera sido un triunfo más a sumar a la victoria del último duelo en el RCDE Stadium ante el Espanyol, pero no es menos cierto que el conjunto bético ha llegado a la pausa liguera de octubre sin conocer la derrota en los cuatro duelos que ha disputado como visitante. Es la mejor sucesión de resultados en la 'era Pellegrini' en un comienzo de LaLiga en los últimos seis cursos.

Como es sabido por todos, el Betis acumula en este inicio de temporada en el campeonato de la regularidad con tres empates y una victoria. Una racha positiva que ahora deberá mantener en tierras castellonenses si el cuadro bético quiere de verdad pelear por la cuarta plaza en la presente temporada.

Mejora por lo tanto el presente arranque a las cinco temporadas anteriores de Pellegrini al frente del equipo en las que al menos en una ocasión ha sumado alguna derrota el equipo heliopolitano. En la pasada campaña 24-25 la racha fue de dos empates (Alavés, 0-0; y Las Palmas, 1-1) y dos derrotas (Real Madrid, 2-0; y Sevilla, 1-0), es decir, en aquella ocasión no conoció la victoria. En las temporadas anteriores, la 23-24 y la 22-23, calcó los números: una victoria, un empate y dos derrotas. En el curso 21-22 acumuló dos triunfos (Granada, 1-2; y Osasuna, 1-3), un empate (Mallorca, 1-1) y una derrota (Villarreal, 2-0), mientras que en la primera temporada, la 20-21, sumo dos triunfos (Alavés, 0-1; y Valencia, 0-2) y dos derrotas (Getafe, 3-0; y Atlético de Madrid, 2-0).

En cuanto a puntos sí hay una temporada mejor que la actual y otra que la iguala. Las seis unidades cosechadas en el presente campeonato son las mismas que las sumadas en la primera campaña de Pellegrini al frente del Betis, la 20-21, y ambas son superadas por los siete puntos logrados en la 21-22.

Sea como fuere, se aventura partidazo el sábado, a partir de las 18.45 horas en La Cerámica ante el Villarreal. Los de Marcelino son terceros en la clasificación, mientras que los de Pellegrini son cuartos. A ambos les separa tan sólo un punto, 16 de los castellonenses por 15 de los heliopolitanos. En este inicio de temporada, el equipo amarillo ha disputado cuatro encuentros ligueros como local, que han finalizado con otras tantas victorias: 2-0 al Oviedo; 5-0 al Girona; 2-1 al Osasuna y 1-0 al Athletic Club. Eso sí, llegan al duelo tras caer derrotados en el Bernabéu ante el Real Madrid (3-1), con la polémica expulsión por doble tarjeta amarilla de Mourinho.