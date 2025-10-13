Suscríbete a
La mejor racha del Betis en un inicio liguero como visitante en la era Pellegrini

Los verdiblancos no conocen la derrota lejos de la Cartuja en los cuatro primeros desplazamientos de LaLiga, con tres empates y una victoria

Sólo le supera en cuanto a puntos el arranque del curso 21-22, siete, y le iguala el del campeonato 20-21, aunque en ambos torneos sí perdió algún partido

La plantilla del Real Betis escuchan a Manuel Pellegrini antes un entrenamiento reciente
Comenzará a preparar a partir de esta tarde la primera plantilla del Real Betis el encuentro ante el Villarreal, un rival directo en las aspiraciones por los puestos Champions, un duelo que el equipo verdiblanco volverá a disputar lejos del Estadio ... de la Cartuja, donde el equipo dirigido por Manuel Pellegrini no está teniendo malos registros en el arranque de la presente temporada. Se puede echar de menos que alguno de los empates conseguidos en Elche o en el campo del Levante hubiera sido un triunfo más a sumar a la victoria del último duelo en el RCDE Stadium ante el Espanyol, pero no es menos cierto que el conjunto bético ha llegado a la pausa liguera de octubre sin conocer la derrota en los cuatro duelos que ha disputado como visitante. Es la mejor sucesión de resultados en la 'era Pellegrini' en un comienzo de LaLiga en los últimos seis cursos.

