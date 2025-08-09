Mawuli y Pablo García, titulares en el amistoso Málaga - Betis

El Real Betis jugará en la tarde (20.30, Betis TV) de este sábado en La Rosaleda ante el Málaga el último encuentro de preparación antes de comenzar LaLiga. El cuadro adiestrado por Manuel Pellegrini salta al campo con un once con varias novedades, entre las que se encuentran la titularidad de los canteranos Mawuli y Pablo García.

De esta forma, el once que plantean los verdiblancos frente al Málaga es el siguiente: Pau López; Aitor, Bartra, Valentín, Junior; Mawuli, Fornals; Pablo García, Isco, Riquelme; y Bakambu.

Quedarán en el banquillo Álvaro Valles, Adrián, Bellerín, Ortiz, Natan, Ricardo, Dani Pérez, Lo Celso, Iker Losada, Chimy, Cucho Hernández.

Es baja Altimira por unas molestias físicas. Tampoco estarán en este encuentro Llorente, Deossa, Marc Roca y Abde, que siguen sus procesos de recuperación. No fueron incluidos en la lista los descartes Fran Vieites, Borja Iglesias y Mendy, como viene siendo habitual esta pretemporada.

