La última prueba del Betis, con sabor especial para Isco y Pellegrini

El Betis despide la pretemporada este sábado en La Rosaleda. Una visita a la casa del Málaga para disputar el XXXV Trofeo Costa del Sol, que servirá como última prueba antes de comenzar el campeonato liguero ante el Elche. Un partido especial para Manuel Pellegrini y, sobre todo, Isco Alarcón, que regresará al estadio malaguista más de siete años después, aunque ahora con la camiseta verdiblanca y no la del Real Madrid. También volverán a Málaga Pablo Fornals, que militó en las categorías inferiores hasta debutar en el primer equipo, y Diego Llorente, aunque en su caso tendrá que seguir el encuentro desde la grada.

El capitán del Betis nunca ha escondido su amor por el Málaga, el equipo que lo consolidó como profesional tras su paso por el Valencia. Fichado en el verano de 2011 por seis millones de euros, el precio de su cláusula de rescisión, su crecimiento fue exponencial y dos años después de su llegada, en los que disputó 47 partidos con la elástica blanquiazul, el Real Madrid se lo acabó llevando a la capital de España, pese a que Pellegrini, que lo había dirigido en el equipo costasoleño, se lo quiso llevar al Manchester City.

La presencia de Isco, aunque con el reparto de cargas que impone Pellegrini apunta a que no estará en el once inicial, es uno de los grandes atractivos de este último partido de preparación para los verdiblancos. El malagueño fue titular ante el Como, ante el que acumuló 80 minutos, con lo que parece probable que el entrenador chileno dosifique su presencia este sábado, con un once con varios cambios con respecto al que jugó el miércoles ante el conjunto italiano.

Sí se espera un gran ambiente en La Rosaleda. Aunque el Betis devolvió el jueves 2.000 entradas -de las 5.000 que el Málaga puso a su disposición- sí se habían vendido ya casi 25.000, a lo que se sumará el tirón de las últimas horas previas al encuentro, con lo que el estadio malaguista registrará una entrada casi de partido de competición. El club local vendió inicialmente las localidades más baratas para sus abonados, con precios que oscilaban entre los 5 y 15 euros, mientras que desde el lunes ya se podían adquirir por el público en general aunque con un coste de entre 25 y 70 euros.

Para el cuadro verdiblanco será su sexto y último partido de pretemporada. El verano comenzó con el triangular en Faro, donde disputó dos partidos de 45 minutos con victoria ante el Farense (0-2) y derrota ante el Uniao Leiria (1-0) y continuó con la victoria ante el Córdoba (3-4). Posteriormente, el equipo bético se desplazó a tierras inglesas, donde empató ante el Coventry City (1-1) y venció al Sunderland (0-1); mientras que en su última concentración en Marbella, los béticos se desplazaron hasta La Línea para medirse al Como, con el que perdieron en un partido accidentado (2-3).