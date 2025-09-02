Manu Fajardo: «Antony es la incorporación más difícil de mi carrera»

Satisfecho y sonriente, así comparecía el director deportivo del Betis, Manu Fajardo, pasada la medianoche y una vez que el mercado de fichajes en España ya se había cerrado. «Es la incorporación más difícil de mi carrera», indicó Fajardo sobre el fichaje de Antony, la gran apuesta del club verdiblanco para reforzar el ataque.

«Estamos ilusionados con su llegada y ahora en propiedad», comenzó Fajardo su análisis sobre el mercado de fichajes y esa llegada del extremo brasileño. «Se lo merece él, su papá, su familia... Todos han hecho un esfuerzo y él ha priorizado el Betis por encima de todo y de todos», apuntó el director deportivo, que admitió la dificultad que ha supuesto la vuelta de Antony. «Es la incorporación más difícil en los años que llevo. Había que negociar con un club muy grande, por un jugador de la calidad de Antony, internacional con Brasil y que contaba con el interés de muchos grandes clubes. Con habilidad, sacrificio y mucha ilusión lo hemos podido conseguir», aseguró Fajardo, que quiso recalcar que el Betis puede sostener fichajes así: «El club no se ha endeudado. Se generan plusvalías, se hizo una ampliación de capital... Trabajamos para la sostenibilidad del club y así ha sido».

También valoró el director deportivo el fichaje de Amrabat, ese fichaje sorpresa de última hora. «Me centro en mi trabajo, en trabajar con discreción y con profesionalidad. Amrabat es jugador del Betis para la satisfacción de los béticos», apuntó Fajardo, que tenía claro que el equipo necesitaba un futbolista de esas características para completar la plantilla bética. «Se trabajaba desde el inicio de mercado en equilibrar al equipo en tres cuartos con perfiles diferentes y con su llegada lo equilibramos. Sabíamos donde estaba la mejora de la plantilla, teníamos la necesidad de un mediocentro defensivo. Ya dije que queríamos un mediocampo versátil y nos faltaba un jugador así. Llevábamos tiempo trabajando en él y cuando hemos encontrado nuestro momento hemos entrado con todo», añadió el director deportivo heliopolitano.

Para finalizar, Manu Fajardo se mostró satisfecho con la confección de la plantilla y la posibilidad de alcanzar los objetivos marcados por el club. «El objetivo es quedar lo más arriba posible. Estamos contentos con el mercado, ahora el terreno de juego nos pondrá en nuestro sitio. Tenemos que seguir dando pasos y trabajar para los próximos mercados», aseguró el director deportivo, que no quiso valorar la ausencia de un delantero en el plan final de mercado: «La exigencia llega con la autocrítica. Todas las plantillas se pueden mejorar, pero estoy satisfecho con el resultado. Tenemos una plantilla muy buena para estar lo más alto en las tres competiciones, con las limitaciones que tenemos».

