Ludogorets - Betis, las notas de los jugadores: Europa es un placer con el mago de Rosario y hasta con rotaciones masivas
Así jugaron los hombres de Pellegrini en el Huvepharma Arena de Razgrad
Ludogorets - Betis: El Betis desactiva una antigua trampa al ritmo de Lo Celso (0-2)
Ludogorets - Betis, en directo
El Real Betis firmó este jueves su primera victoria del curso en la Europa League al ganar a domicilio (0-2) al Ludogorest, en la segunda jornada de la competición, un choque con múltiples rotaciones en los de Pellegrini y que se llevó el cuadro ... verdiblanco sin sufrir y con suma autoridad gracias a los goles del rosarino Gio Lo Celso, líder y faro, y el excanterano bético Son en propia puerta.
Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Ludogorets
VALLES
APROBADO
Sale más que el camión de la basura. Más de un bético saltó del sofá en casa. Portería a cero.
AITOR
APROBADO
Trabajador, aunque el frío búlgaro lo entumeció un poco. Bien en la jugada del 0-2.
NATAN
NOTABLE
Corre más que el tío de la lista. En Razgrad, además, lo hizo bien y por todos los lados. Mutó en extremo en el primer gol.
VALENTÍN
NOTABLE
Empezó con dudas en el Betis pero cada partido que pasa es más bueno, más duro, más rápido y más guapo.
JUNIOR
APROBADO
En el 0-2 disparó fuera y Son, bético, hizo autogol. Dijo en la previa que Fajardo se lo había pedido. Ni Tarantino.
ALTIMIRA
BIEN
Compromiso y calidad en la zona ancha, aunque sesteó en algunos duelos. La tarde era de perros, estaba para eso, oiga.
MARC ROCA
NOTABLE
Lleva a gala su apellido. Impenetrable en la parte central del campo. Y encima reparte el juego con criterio y da equilibrio al equipo.
CHIMY ÁVILA
APROBADO
Correcaminos. Intenso. Y se acabó. Pega en el Betis, pero en el de 2015.
LO CELSO
NOTABLE
Se llevó la chistera a Bulgaria. Más clase que un colegio. Le dio la lección extra de geometría y física al portero Padt con un golazo. Líder el de Rosario.
RIQUELME
APROBADO
No 'catea' porque le pone ganas. Lo intenta, quiere recortar, regatear. Pero ese frasco de perfume no hay quien lo abra.
BAKAMBU
APROBADO
El máximo goleador europeo de la historia del Betis no mojó en Razgrad. Más bien a él se le empapó la pólvora. Voluntarioso.
RICARDO RODRÍGUEZ
APROBADO
Lateral izquierdo de profesión. Cualquiera lo vende ahora.
ORTIZ
BIEN
Intenso cual uña encarnada, Canterano puro y duro.
ABDE
BIEN
En pocos minutos reventó un palo y mandó a los búlgaros a cenar pronto.
AMRABAT
APROBADO
Equilibrio y poderío. Qué hombre.
FORNALS
APROBADO
Apenas tuvo minutos y casi enjaula una.
PELLEGRINI
NOTABLE
Rotación masiva y victoria con autoridad en Europa. Como siga esto así, a ver quién no lo renueva.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete