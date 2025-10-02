Ludogorets - Betis, las notas de los jugadores: Europa es un placer con el mago de Rosario y hasta con rotaciones masivas

El Real Betis firmó este jueves su primera victoria del curso en la Europa League al ganar a domicilio (0-2) al Ludogorest, en la segunda jornada de la competición, un choque con múltiples rotaciones en los de Pellegrini y que se llevó el cuadro ... verdiblanco sin sufrir y con suma autoridad gracias a los goles del rosarino Gio Lo Celso, líder y faro, y el excanterano bético Son en propia puerta.

Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Ludogorets VALLES APROBADO Sale más que el camión de la basura. Más de un bético saltó del sofá en casa. Portería a cero. AITOR APROBADO Trabajador, aunque el frío búlgaro lo entumeció un poco. Bien en la jugada del 0-2. NATAN NOTABLE Corre más que el tío de la lista. En Razgrad, además, lo hizo bien y por todos los lados. Mutó en extremo en el primer gol. VALENTÍN NOTABLE Empezó con dudas en el Betis pero cada partido que pasa es más bueno, más duro, más rápido y más guapo. JUNIOR APROBADO En el 0-2 disparó fuera y Son, bético, hizo autogol. Dijo en la previa que Fajardo se lo había pedido. Ni Tarantino. ALTIMIRA BIEN Compromiso y calidad en la zona ancha, aunque sesteó en algunos duelos. La tarde era de perros, estaba para eso, oiga. MARC ROCA NOTABLE Lleva a gala su apellido. Impenetrable en la parte central del campo. Y encima reparte el juego con criterio y da equilibrio al equipo. CHIMY ÁVILA APROBADO Correcaminos. Intenso. Y se acabó. Pega en el Betis, pero en el de 2015. LO CELSO NOTABLE Se llevó la chistera a Bulgaria. Más clase que un colegio. Le dio la lección extra de geometría y física al portero Padt con un golazo. Líder el de Rosario. RIQUELME APROBADO No 'catea' porque le pone ganas. Lo intenta, quiere recortar, regatear. Pero ese frasco de perfume no hay quien lo abra. BAKAMBU APROBADO El máximo goleador europeo de la historia del Betis no mojó en Razgrad. Más bien a él se le empapó la pólvora. Voluntarioso. RICARDO RODRÍGUEZ APROBADO Lateral izquierdo de profesión. Cualquiera lo vende ahora. ORTIZ BIEN Intenso cual uña encarnada, Canterano puro y duro. ABDE BIEN En pocos minutos reventó un palo y mandó a los búlgaros a cenar pronto. AMRABAT APROBADO Equilibrio y poderío. Qué hombre. FORNALS APROBADO Apenas tuvo minutos y casi enjaula una. PELLEGRINI NOTABLE Rotación masiva y victoria con autoridad en Europa. Como siga esto así, a ver quién no lo renueva.

