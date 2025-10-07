Un gol de Pablo García mete a España en los cuartos de final del Mundial sub 20

Si las actuaciones de Pablo García ya fueron decisivas para que la Selección española sub 20 acabara llegando a los octavos de final del Mundial, en el duelo de eliminatorias de nuevo ha brillado con luz propia. El atacante del Betis ha sido ... el autor del gol que sirve para que el equipo dirigido por Paco Gallardo haya derrotado a Ucrania para meterse en los cuartos de final del torneo (0-1).

El gol llegó en un gran remate con la zurda de Pablo García desde dentro del área. Tras botar él mismo un saque de esquina en corto, el bético se desmarcó con rapidez para evitar el fuera de juego, hasta recibir una gran asistencia de Rodrigo Mendoza, el talentoso centrocampista del Elche. Un toquecito para amortiguar la pelota, un bote y remate acrobático con la zurda para superar al meta ucraniano Krapyvtsov.

La brillante actuación de Pablo continuó en el segundo tiempo. Muy activo desde la banda derecha, el atacante probó fortuna de nuevo en el 61', aunque su disparo con la zurda se marchó desviado. Luego se inventó un taconazo, rodeado de contrarios, para asistir a Iker Bravo, aunque el delantero no pudo finalizar la jugada. Y también con un enorme trabajo defensivo en los minutos finales, en los que la Selección supo defender la ventaja obtenida.

Hasta la última acción de ataque llevó el sello de Pablo García. Un pase en profundidad a Iker Bravo, que no pudo superar al defensa, y el rebote le llegó al bético, que buscó el uno contra uno, aunque la acción acabó en saque de esquina. Ahí el propio Pablo retuvo la pelota para consumir los últimos segundos y certificar la clasificación de la Selección para los cuartos de final del Mundial.