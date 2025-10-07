El CTA da la razón al VAR y a Pizarro Gómez en el penalti de Valentín: «Es una conducta temeraria; se ajusta al protocolo»

La quinta entrega del programa 'Tiempo de Revisión' del Comité Técnico de Árbitros (CTA), en la que analiza algunas de las decisiones arbitrales de la jornada liguera no termina con la polémica del Espanyol-Betis. Antonio Cerezo, uno de los componentes del comité, ... explica la acción, en la que se asegura que la intervención de Valentín Pizarro Gómez desde la sala VOR es correcta y que la señalización final del penalti por parte de Galech Apezteguía, el colegiado del encuentro, también lo es.

«En los minutos finales del encuentro de Cornellá se produce una acción en el área del Betis, que inicialmente no es sancionada por el árbitro. La jugada consta de dos partes diferenciadas. En la primera, un leve contacto de un jugador del Espanyol sobre el defensor del Betis, que representa un contacto mínimo sin incidencia directa en el desarrollo posterior de la jugada; en la segunda, un golpe del defensor bético con su brazo de forma temeraria sobre la cara del atacante del Espanyol, que se produce inmediatamente después», se comienza en la descripción de esa acción polémica que provocó un tremendo enfado en el Betis.

«El VAR interviene y recomienda al árbitro revisar la acción. Tras verla en el monitor, el árbitro señala penalti y amonesta al jugador del Betis con tarjeta amarilla por considerar de que se trata de una acción temeraria. En este caso, la primera acción no constituye infracción sancionable, al tratarse de un contacto leve sin impacto en el desarrollo del juego. La segunda acción, revisada por el VAR, se ajusta a la definición de conducta temeraria, por lo que la sanción de penalti y amonestación es correcta», asegura el CTA, que acaba dando la razón a Pizzaro Gómez: «La intervención del VAR se ajusta al protocolo».

De esta forma, para el CTA, el empujón de Roberto sobre Valentín Gómez -tampoco utiliza la mejor toma en su análisis de la acción- no sería falta ni tampoco influye en el defensa bético, por lo que la acción posterior del argentino con el brazo extendido sí sería penalti, por más que fuera desequilibrado en el momento en el que se dispone a saltar para pugnar por la pelota.