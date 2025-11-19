La fecha del contrato, el último fleco para la renovación de Isco

Isco quiere que el Betis sea su último equipo en la élite. Y el Betis pretende que Isco se sienta cómodo liderando su plantilla como sabe. El club y el futbolista plantearon en verano una renovación de leyenda que está a punto de ... salir del horno. Todos quieren que sea antes del derbi, como golpe de efecto. Un diálogo que lleva personalmente Ángel Haro, presidente verdiblanco, con el futbolista y al que sólo le falta concretar la fecha de finalización del contrato. Se había apuntado que el pacto sería por una temporada más de lo que hay firmado. Ahora mismo Isco es jugador del Betis hasta 2027 y se pretendía atarlo hasta 2028 con una actualización salarial que le equilibrara con Antony, el que más cobra ahora en la plantilla tras su incorporación este verano. Sin embargo, en las conversaciones más recientes el jugador se ha abierto a una relación incluso más duradera y lo que resta en estas fechas es que se concrete si será hasta 2028, 2029 (fija u opcional) o se busca una fórmula que permita que su adiós del Betis coincida con su retirada deportiva, todo en función de su rendimiento.

Es lo que está encima de la mesa, que la continuidad de Isco se prolongue a pesar de tener en cuenta que ya ha cumplido los 33 años y que hablamos de un escenario más exigente para futbolistas de este nivel. Sin embargo, el compromiso y la capacidad del malagueño están ampliamente demostrados con su importancia en el equipo y el ejemplo de su recuperación física tras las lesiones. Este sábado está previsto que regrese a la lista de convocados para el duelo ante el Girona en la Cartuja y hasta De la Fuente reconoce que lo tiene entre sus planes para el Mundial de 2026. En esta vigencia se enmarca la renovación de Isco con el Betis y las fechas que se manejan con un horizonte incluso más lejano.

Y es que el jugador ha expresado ya en varias ocasiones que quiere que el Betis sea su último equipo en la élite. No se sabe si colgará las botas de verdiblanco aunque es una opción. Ha encontrado su casa en Heliópolis y en cada declaración se muestra tan unido a la entidad que no contempla otro escenario. De hecho, en verano algún club extranjero intentó acercarse a su entorno pero fue rechazado de plano. Isco sólo quiere seguir en el Betis y necesita un marco de seguridad para las próximas campañas, algo que le va a garantizar el club.

Isco: 2028 y otro opcional

La idea de cerrar su vínculo hasta 2028 es la que genera más consenso de primeras, con la perspectiva de poder renovar la vinculación año tras año a partir de esa fecha en función del rendimiento deportivo. Por ello se plantea también que pueda tener un año más de contrato en caso de cumplir una serie de partidos, como pasa con otros jugadores. Todo abierto en función de los intereses de cada parte en cada momento y respetando la consideración de ídolo y capitán de Isco en este tiempo.

«No quiero retirarme sin ganar un título con el Betis», llegó a decir el futbolista en sus intervenciones recientes relacionadas al documental En Silencio, dirigido por Sara Sálamo. Además, hasta el jugador bromeó con la ampliación de la fecha teniendo en cuenta el retraso de las obras del nuevo estadio Benito Villamarín. «Es algo que está en el aire, que va a ser fácil porque tanto el Betis como yo queremos alargar nuestro camino juntos. Quiero jugar en el campo nuevo, a ver si llegan ya a un acuerdo porque si no no me va a dar tiempo de jugar», señalaba entre bromas el propio futbolista.