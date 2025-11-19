Suscríbete a
+Palmera
Última hora
Sesión de control al Gobierno: última hora desde el Congreso

La fecha del contrato, el último fleco para la renovación de Isco

El diálogo inicial apuntaba a 2028 pero las partes pueden acordar una campaña más, condicionada o no, hasta 2029 o dejar abiertas sucesivas ampliaciones; el jugador quiere que el Betis sea su último equipo en la élite

El Betis prevé cerrar la renovación de Isco antes del derbi

Isco se ejercita junto a Bellerín en el entrenamiento en la ciudad deportiva Luis del Sol
Isco se ejercita junto a Bellerín en el entrenamiento en la ciudad deportiva Luis del Sol manuel olmedo
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Isco quiere que el Betis sea su último equipo en la élite. Y el Betis pretende que Isco se sienta cómodo liderando su plantilla como sabe. El club y el futbolista plantearon en verano una renovación de leyenda que está a punto de ... salir del horno. Todos quieren que sea antes del derbi, como golpe de efecto. Un diálogo que lleva personalmente Ángel Haro, presidente verdiblanco, con el futbolista y al que sólo le falta concretar la fecha de finalización del contrato. Se había apuntado que el pacto sería por una temporada más de lo que hay firmado. Ahora mismo Isco es jugador del Betis hasta 2027 y se pretendía atarlo hasta 2028 con una actualización salarial que le equilibrara con Antony, el que más cobra ahora en la plantilla tras su incorporación este verano. Sin embargo, en las conversaciones más recientes el jugador se ha abierto a una relación incluso más duradera y lo que resta en estas fechas es que se concrete si será hasta 2028, 2029 (fija u opcional) o se busca una fórmula que permita que su adiós del Betis coincida con su retirada deportiva, todo en función de su rendimiento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app