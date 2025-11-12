El Betis prevé cerrar la renovación de Isco antes del derbi

El Betis sigue su plan trazado con Isco. Si ya en verano ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com informaban de la intención del club de renovar al malagueño con una propueta que consolidara su estatus de leyenda, en septiembre las conversaciones se intensificaron ... y en las últimas fechas se ha alcanzado el principio de acuerdo entre las partes para poder considerar el acuerdo tan cercano de forma que las partes dan por hecho que todo quedará cerrado antes del derbi del próximo 30 de noviembre, justo en las fechas en las que se producirá la reaparición del capitán con el equipo y también en plena promoción del documental «En Silencio», que ha dirigido su esposa, Sara Sálamo, y que cuenta el proceso de recuperación del futbolista en la lesión que tuvo en la temporada 2023-24 y su exitoso retorno para ir a la Nations League con España en 2025.

El diálogo con Isco se inició en verano antes de la lesión en el peroné que sufrió en el último amistoso de pretemporada en Málaga y que aún le mantiene de baja, aunque ya ha vuelto a ejercitarse con el equipo progresivamente y durante el parón aumentará las cargas para ver si puede ir citado ante el Girona. Tanto el club como el jugador estaban muy receptivos a un acuerdo que beneficia a las partes dado que se le daría el estatus que merece el futbolista con un año más de contrato que le da seguridad a su futuro ahora que cuenta con 33 años y también para el club, que reconoce a su principal estrella, capitán y futbolista de referencia para una afición que lo valora como su ídolo. De hecho, la entidad presentó en esas fechas la primera equipación con el protagonismo de Isco llevándole a la mesa de leyendas en las que estaba Esnaola, Cardeñosa, Gordillo Joaquín y Rubén Castro, en la que aún no se sentó pero donde tiene un sitio reservado.

Durante el mes de septiembre las conversaciones se intensificaron y en octubre se alcanzó un principio de acuerdo que ahora ha de ser rubricado para la ampliación del vínculo hasta 2028 un año más del que ahora tiene firmado en el contrato que se estructuró en otoño de 2023 justo tras demostrar después de su llegada como agente libre que su nivel era espectacular, resolviendo las dudas que pudiera haber tras sus experiencias previas en la última etapa en el Madrid o en los meses en los que militó en el Sevilla. Además, Isco ha recibido acercamientos de otros clubes de diferentes ligas interesándose por su situación pero el malagueño tiene claro que su idea es acabar su carrera deportiva en la elite en el Betis.

«Existen conversaciones y muy buena predisposición por ambas partes», confirmaba Manu Fajardo, director deportivo verdiblanco, en Movistar antes del Betis - Olympique Lyonnais, en un encuentro en el que el malagueño siguió las evoluciones de su equipo desde uno de los palcos. Su integración ya en el grupo ha sido muy bien recibida por unos compañeros que esperan su retorno a los terrenos de juego para volver a liderar al conjunto hacia las competiciones europeas. Su ascendencia es clave en el Betis de este tiempo.

El golpe de efecto de Isco para el derbi y el final de su carrera

El golpe de efecto que busca el Betis con la renovación de Isco antes del derbi es claro y recuerda al movimiento que completó la entidad verdiblanca en 2022 con Nabil Fekir días antes del duelo copero de la máxima rivalidad, cuando se cerró el último contrato del francés. Ahora resultará un momento especial cerrar y presentar este avance, que es de los más esperados para la afición junto con el de la renovación de Manuel Pellegrini, uno de los grandes valedores de Isco antes de su llegada y figura imprescindible para el rendimiento del malagueño, con el que tiene una especial vinculación.

El rendimiento de Isco en estas temporadas ha sido espectacular a pesar de las lesiones que ha sufrido en las dos campañas anteriores y que también han afectado al inicio de la presente. Se ganó regresar con la selección española para la fase final del a Nations League y una de sus metas es seguir en los planes de Luis de la Fuente si demuestra que vuelve a gran nivel tras la lesión y poder jugar el Mundial de 2026. Es una de las grandes motivaciones del malagueño, así como aprovechar el buen momento del equipo y dar un salto más para lograr un título o pelear los puestos Champions hasta el final de la temporada liguera. Su relación especial con el Betis ha sido repetida en innumerables ocasiones por parte del futbolista, su mujer y su entorno, dado que ha encontrado en Heliópolis el lugar ideal para terminar su carrera en el máximo nivel futbolístico. No quiere decir que llegue en 2028, sino que es el lugar elegido por Isco para dar sus momentos finales en primera línea, sin descartar algún otro paso futuro pero más simbólico que competitivo. Aunque eso ya se verá en su momento.