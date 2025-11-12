Suscríbete a
El Betis prevé cerrar la renovación de Isco antes del derbi

El club verdiblanco ya tiene un principio de acuerdo económico con el malagueño para ampliar su vinculación hasta 2028

El mediapunta quiere acabar su carrera en la élite en el Betis reconocido como una leyenda en Heliópolis

El Betis tratará con Isco una renovación de leyenda

El Betis e Isco se emplazan pronto para avanzar con la renovación hasta 2028

Isco, en el último partido que jugó con el Betis antes de su lesión francis silva
Mateo González

El Betis sigue su plan trazado con Isco. Si ya en verano ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com informaban de la intención del club de renovar al malagueño con una propueta que consolidara su estatus de leyenda, en septiembre las conversaciones se intensificaron ... y en las últimas fechas se ha alcanzado el principio de acuerdo entre las partes para poder considerar el acuerdo tan cercano de forma que las partes dan por hecho que todo quedará cerrado antes del derbi del próximo 30 de noviembre, justo en las fechas en las que se producirá la reaparición del capitán con el equipo y también en plena promoción del documental «En Silencio», que ha dirigido su esposa, Sara Sálamo, y que cuenta el proceso de recuperación del futbolista en la lesión que tuvo en la temporada 2023-24 y su exitoso retorno para ir a la Nations League con España en 2025.

