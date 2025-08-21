La convocatoria de Pellegrini para el Betis - Alavés en La Cartuja

El Betis ha ofrecido la lista de convocados para el partido ante el Alavés, después de haber realizado el primer entrenamiento en La Cartuja, con la única novedad de la entrada del canterano Iván Corralejo, que ocupa el lugar de Iker Losada, que esta mañana certificó su préstamo al Levante hasta el final de la temporada.

De esta forma, Pellegrini volverá a contar con 22 jugadores en una convocatoria que cuenta con las ausencias de Diego Llorente, Marc Roca, Nelson Deossa, Isco Alarcón y Ez Abde, que continúan de baja por sus respectivas lesiones. «Será complicado que alguno de los lesionados pueda jugar antes del parón», ha explicado Pellegrini, pese a que Diego Llorente ha completado una nueva sesión con el equipo.

De todos las ausencias, el central es quien está más cerca de regresar al grupo, aunque Pellegrini prefiere ser cauto. «Está recién comenzando la parte futbolística. Ya veremos cómo va evolucionando para la próxima semana. Cuanto antes lo tengamos, mejor», ha indicado el entrenador chileno.

Así, la lista de convocados del Betis la conforman: Álvaro Valles, Adrián San Miguel, Pau López, Bellerín, Natan, Bartra, Altimira, Fornals, Chimy Ávila, Bakambu, Ricardo Rodríguez, Valentín Gómez, Riquelme, Cucho Hernández, Lo Celso, Junior, Aitor Ruibal, Mawuli, Dani Pérez, Ángel Ortiz, Iván Corralejo y Pablo García.