Las cifras oficiales del fichaje de Petit por el Betis según Nacional de Montevideo

Gonzalo Petit está rindiendo a buen nivel con el Mirandés en LaLiga Hypermotion. El delantero uruguayo de 18 años se encuentra cedido en el equipo jabato procedente del Real Betis. Los verdiblancos firmaron al joven atacante durante el mercado de fichaJes de verano y mandaron a préstamo al futbolista al equipo de la categoría de plata del fútbol español para que pudiera allí tener la contnuidad que seguramente le faltaría a las órdenes de Manuel Pellegrini.

El Betis acordó el traspaso del prometedor delantero con el Nacional de Montevideo y el club uruguayo ha publicado en las últimas horas las cifras del ttraspaso que en su dia se cifró en seis millones de euros por el 85% de los derechos del jugador.

El Nacional de Montevideo aclara que el Betis ha pagado 4,5 millones de euros por el 85% de los derechos de Gonzalo Petit manteniendo el cuadro charrúa un 15% que se divide entre el 7,5% de la cantidad total de los derechos y el 7,5% de la plusvalía.

Además, el Betis tendrá que pagar un millón de euros más en el caso de que Petit debute con el primer equipo y medio millón más cuando el futbolista dispute 15 partidos con la camiseta verdiblanca. También se contempla el pago de casi otro miillón de euros por el desempeño en competiciones europeas.

Gonzalo Petit es el futbolista que tiene ahora un contrato más largo firmado con el Betis. El delantero está vinculado al cuadro verdiblanco hasta 2031 quedando así claro que el club confía mucho en su evolución.