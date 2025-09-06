Gonzalo Petit anota y asiste con el Mirandés

El Betis incorporó durante el mercado de fichajes a Gonzalo Petit. El delantero uruguayo de apenas 18 años llegó al club verdiblanco procedente del Nacional de Montevideo considerado como una gran promesa. Con el objetivo de evitar que el futbolista no tuviera continuidad, el Betis decidió ceder al jugador al Mirandés, y el punta no está tardando en destacar en la categoría de plata del fútbol español.

En la noche del viernes Gonzalo Petit anotó su segundo gol como futbolista del Mirandés. Pese a comenzar siendo suplente, el charrúa aprovechó su oportunidad y apenas un minuto después de haber entrado al partido consiguió celebrar el momentáneo 0-3 para su equipo.

Su aportación al equipo no quedó ahí, ya que en el descuento asistió a Pablo López para que pusiera en el marcador el definitivo 1-4 con el que concluyó el encuentro entre el Mirandés y el Albacete en el Carlos Belmonte.

Petit ya anotó su primer gol con el Mirandés en la jornada precedente. Enlaza ahora dos partidos consecutivos viendo portería habiendo sido curiosamente suplente en ambos duelos contrariamente a lo que sucedió en las dos primeras jornadas en las que fue titular y no logró marcar.