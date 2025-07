Valentín Gómez recoge el testigo de Germán Pezzella

El Real Betis ha presentado este lunes a su nueva incorporación para la zaga: Valentín Gómez. El central de 22 años, tuvo una intensa mañana, ya que previo al acto de presentación, acompañado del también fichaje Pau López, tuvo el primer entrenamiento con el conjunto verdiblanco a las órdenes de Manuel Pellegrini. La cosa no termina ahí, y es que tras este acto llevado a cabo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, el futbolista puso rumbo junto a sus nuevos compañeros a Inglaterra, donde el cuadro bético realizará su segundo stage de la pretemporada.

Durante la mencionada presentación, el ex futbolista y capitán del Real Betis Germán Pezzella, envió un mensaje de bienvenida para su compatriota a través de un vídeo: «Llegas a un club que te va a tratar espectacular, con una hinchada fantástica que siente mucho los colores», comentaba el que había sido hasta ahora el último central argentino en Heliópolis. El ex capitán, que llegó a proclamarse campeón del mundo en 2022 vistiendo la camiseta verdiblanca, disputó 179 partidos en dos etapas como bético, logrando seis goles y una asistencia, además de la Copa del Rey de la temporada 2021/22.

Sin duda un claro ejemplo, y referente el que Valentín Gómez tiene para fijarse, y continuar con su legado, donde además ha reconocido que tuvieron conversaciones previas, cuando Pezzella tuvo constancia del interés bético por el ex de Vélez: «Germán me fue contando un poco todo lo que era, lo bien que se vivía y el trato del club al jugador, la verdad que no lo dudé ni un segundo», reconocía el flamante fichaje.

Pezzella no solo dió su bendición a Valentín Gómez, sino que además fue parte activa del proceso, enviando buenos informes sobre el jugador a la dirección deportiva dirigida por Manu Fajardo. Quién sabe si casualidad o no, con motivo de esta unión, pero el nuevo zaguero del Real Betis vestirá el dorsal '16', al igual que hiciese su pupilo Germán Pezzella a su llegada al conjunto heliopolitano.

