El Betis, segundo equipo más beneficiado en el saldo de penaltis a favor y en contra en la era Medina Cantalejo

Este jueves 26 de junio la Real Federación Española de Fútbol ha hecho oficial el cese de toda la cúpula dirigente del Comité Técnico de Árbitros, encabezada por el ya expresidente, el sevillano Luis Medina Cantalejo, al que han acompañado en las destituciones Carlos Clos Gómez, responsable del VAR; Antonio Rubinos Pérez, adjunto a la presidencia; y los tres vicepresidentes del organismo, Vicente Lizondo Cortés, Bernardino González Vázquez y José Luis Lesma López. No será hasta el próximo miércoles 2 de julio cuando la RFEF comunique oficialmente la nueva estructura del CTA.

Este movimiento de Rafael Louzán, presidente de la RFEF, era un secreto a voces del que se venía hablando mucho en los últimos meses, prácticamente desde que el dirigente gallego accedió al cargo, dado el bajo nivel arbitral y de VAR existente en el fútbol español. En el caso del Betis, los verdiblancos son el segundo equipo más beneficiado, junto al Athletic Club, en el saldo de penaltis a favor y en contra.

Según ha publicado Fran Martínez en su cuenta de X @LaLigaenDirecto, durante el mandato de Medina Cantalejo al frente del CTA le han pitado a favor 25 penaltis y en contra 17, así que hacen un saldo positivo de 8. Al igual que el Athletic (22 a favor y 14 en contra). Ambos están en un segundo escalón por detrás del Real Madrid al que, con un +29 de diferencia, le han pitado 42 penas máximas a favor y otras 13 en contra.

Tensión desde el arbitraje de Muñiz Ruiz en Vallecas en 2022

Pero no es menos cierto que la relación entre el club heliopolitano y el Comité Técnico de Árbitros con Medina Cantalejo como presidente ha sido tensa desde aquel arbitraje de Muñiz Ruiz en un Rayo Vallecano - Betis de la temporada 21-22 que finalizó con empate a uno en el marcador y en el que los verdiblancos se sintieron perjudicados por la expulsión de Álex Moreno y otras acciones relevantes. De hecho, la entidad bética se pronunció a través de su perfil oficial de Twitter de la siguiente forma: «El Real Betis lleva muchos años siendo absolutamente respetuoso con el colectivo arbitral, pero el arbitraje de hoy es incomprensible. La función de los árbitros es impartir justicia, no la ignominia que hemos vivido hoy en Vallecas. Un fallo es comprensible, pero la reiteración de errores en una misma dirección y vulnerando el reglamento no puede serlo. Expulsión de Álex Moreno, mano en el área local, falta previa al gol y falta de William Carvalho cuando se quedaba solo. No tiene explicación posible».

Tras el partido, el consejero bético José María Gallego, en su cuenta personal de Twitter publicó el siguiente mensaje «comienza el reinado de Medina Cantalejo, superando las expectativas del guion previsto», que acompañó con la etiqueta '#Cantadelejos'. Otro consejero, Ozgur Unay, publicó «¡la enésima vergüenza! Espero que después de lo acontecido hoy, haya un antes y un después en el arbitraje nacional». Tal fue aquella cascada de reacciones béticas que incluso la Policía Nacional tuvo que acudir al domicilio sevillano del exárbitro para custoriarlo ante las amenazas que recibió él y sus familiares.

Hace pocos meses, en abril, Medina Cantalejo recordó lo sucedido en los micrófonos de Radio Sevilla - Cadena Ser: «Fue tan alucinanter todo lo que pasó tras un Rayo-Betis... Isi agachó más la cabeza de la cuenta, siguió el juego y cuando terminó la jugada lo llamaron al árbitro y sacó tarjeta roja. Ni la saqué yo, ni tuve pinganillo directo con el árbitro. Me iba a Arabia para la Supercopa y tuvo que intervenir hasta el delegado del Gobierno. Hubo amenazas muy fuertes contra mí y mi familia. Hubo personas que yo entendí civilizadas, que se dedicaron a incendiar el tema. Son cosas que ya están olvidadas. Entré un 29 de noviembre y no me dio tiempo ni a sentarme en el despacho. Muñiz tuvo la jugada aquella y no hubo nada, luego ha vuelto a pitar al Betis dentro y fuera sin problemas. Lo que pueda escucharse no tiene nada que ver con la relación institucional que el CTA pueda tener con los clubes de la ciudad. Siempre he tenido una relación muy buena con los dos equipos. Sé lo que pasó y algún día esa persona y yo hablaremos», concluyó.