BETIS - REAL SOCIEDAD

Abde ilumina al Betis en el día señalado para Antony

El extremo marroquí ofrece una exhibición de desborde para liderar el ataque bético

Real Betis - Real Sociedad, las notas de los jugadores: Abde está con la flechita para arriba

Betis - Real Sociedad, en directo

Abde habla con Fornals tras el segundo gol bético
Abde habla con Fornals tras el segundo gol bético manuel gómez
Samuel Silva

Samuel Silva

El beticismo esperaba a Antony, pero al Betis lo iluminó Ez Abde. Con mil amagos y arrancadas, el marroquí se convirtió en el mejor estilete. Ni la dureza de Aramburu pudo frenar al verdiblanco, que estrenó titularidad a lo grande. En el día ... de 'Antonio de Triana', que se mostró desacertado en los metros finales, brilló Abde, de quien Manuel Pellegrini espera mucho en esta temporada. Con Isco Alarcón como espectador a pie de campo y casi saltándose al césped para celebrar los goles de un Betis que pasó por encima de la Real Sociedad.

