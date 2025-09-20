Abde ilumina al Betis en el día señalado para Antony

El beticismo esperaba a Antony, pero al Betis lo iluminó Ez Abde. Con mil amagos y arrancadas, el marroquí se convirtió en el mejor estilete. Ni la dureza de Aramburu pudo frenar al verdiblanco, que estrenó titularidad a lo grande. En el día ... de 'Antonio de Triana', que se mostró desacertado en los metros finales, brilló Abde, de quien Manuel Pellegrini espera mucho en esta temporada. Con Isco Alarcón como espectador a pie de campo y casi saltándose al césped para celebrar los goles de un Betis que pasó por encima de la Real Sociedad.

Fue un vendaval del marroquí por la banda izquierda, bien acompañado por Giovani Lo Celso como asistente y lanzador. Ante la Real no hizo falta la mejor versión de Antony para que el Betis brillase en su vanguardia. El arsenal ofensivo del que dispone Pellegrini apabulló al equipo donostiarra, sobre todo en un segundo tiempo en el que salió a por todas. El Betis necesitaba una victoria y así lo sabían sus futbolistas. Y también Abde, que se echó el equipo sobre sus piernas en cada cabalgada hacia la portería de Remiro.

Era un día de expectación en la Cartuja. Los béticos esperaban a Antony, su Antonio de Triana. Ovacionado nada más escucharse su nombre en las alineaciones, los aficionados querían darle ese gran recibimiento al brasileño. «Estoy ansioso, vuelvo a mi casa», había dicho Antony en DAZN mientras paseaba por el césped de la Cartuja. No sería el brasileño quien abriera el partido y sí el Cucho, el hombre-gol por segundo partido seguido. Asistencia de Lo Celso y definición perfecta del colombiano, con un derechazo imposible para Remiro. No le duró demasiado la alegría al Betis. Un mal pase de Junior habilitó a Barrenechea que se plantó ante Pau López, dio media vuelta y se la puso a Brais Méndez. El hombre de la máscara, con los metros que le volvió a conceder el lateral dominicano, la puso en el ángulo. 1-1 y el Betis que volvía a encajar. Ni el cambio en la portería, con el regreso del portero catalán, servía para mejorar ese registro defensivo.

Pero este Betis de Pellegrini tiene recursos para dar y tomar. Con dos extremos como dos puñales. Con un Abde inspirado, que incluso celebró como suyo el segundo tanto verdiblanco, después de una pifia de Remiro. La sonrisa del marroquí era la de los béticos. Tampoco el 2-1 frenó al Betis o a su extremo izquierdo, que le robó la cartera a toda la zaga donostiarra para buscar el tercero, aunque su remate se iría demasiado cruzado. Si Abde perdonó ese gol de la sentencia, el mismo llegaría en las botas de Fornals, otro que marca por segunda jornada seguida. La acción entre Lo Celso y Bellerín desarboló a la zaga realista. El pase del lateral catalán, medido a la llegada del centrocampista castellonense, hizo el resto. Un gol que levantó a la Cartuja y que activó el plan B de Pellegrini, que ya sí dio descanso a Antony.

El que no quería descanso era Abde. Ni los meses de inactividad por ese problema en el tobillo que arrastraba desde la final de la Conference League hicieron mella en el marroquí. Tampoco el juego subterráneo de la Real, que se cargó de amarillas para intentar frenar la clarividencia del extremo. Un recital a lo grande del verdiblanco, a quien sólo el poste derecho de la portería de Remiro le impidió marcar para ponerle el colofón a su enorme partido. Abde hasta se reservó una última carrera para el 95' y poner de gol a Pablo García, que se llenó de balón ante el magnífico pase de su compañero.

Isco, aclamado

Todavía con la férula que protege su peroné izquierdo, Isco Alarcón no quiso perderse el partido. El líder espiritual de este Betis lo quería vivir de primera mano. Era un día señalado para el despegue del equipo verdiblanco y el gran capitán hizo acto de presencia. No esperaba esa aparición los miles de béticos que entraron con tiempo a la Cartuja y que aclamaron al malagueño en cuanto se dejó ver sobre el césped. Esperan los béticos la vuelta de Isco para seguir disfrutando de su magia. Mientras eso ocurre, y nadie quiere que exista precipitación, el Betis dispone de alternativas. En el día de Antony fue Abde quien brilló con luz propia. Un partido que debe ser el impulso para el marroquí y para el Betis.