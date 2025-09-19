Suscríbete a
Real Betis - Real Sociedad, las notas de los jugadores: Abde está con la flechita para arriba

El Betis volvió a la senda de las victorias ante la Real Sociedad en un partido en el que, al margen de los goleadores, Fornals, el marroquí y el Cucho, destacó el gran partido de Amrabat en el centro del campo

Abde abraza a Antony después de uno de los goles del Betis a la Real Sociedad
Volvió a sumar de a tres el Real Betis en el encuentro de la quinta jornada de LaLiga, antes de que los pupilos de Pellegrini debuten en la Europa League y, por ende, ya se iguale con seis partidos en la competición con el resto ... de equipos de Primera. Ante la Real Sociedad, después de un igualado primer tiempo, los verdiblancos pusieron la directa en la segunda mitad y con dos goles en 20 minutos y sin dejar lugar a regalos y a sorpresas, sentenciaron el duelo contra uno de los equipos llamados a pelear alguna de las plazas europeas, aunque no ha empezado nada bien, como es el cuadro de Sergio Francisco.

