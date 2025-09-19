Real Betis - Real Sociedad, las notas de los jugadores: Abde está con la flechita para arriba

Abde abraza a Antony después de uno de los goles del Betis a la Real Sociedad

Volvió a sumar de a tres el Real Betis en el encuentro de la quinta jornada de LaLiga, antes de que los pupilos de Pellegrini debuten en la Europa League y, por ende, ya se iguale con seis partidos en la competición con el resto ... de equipos de Primera. Ante la Real Sociedad, después de un igualado primer tiempo, los verdiblancos pusieron la directa en la segunda mitad y con dos goles en 20 minutos y sin dejar lugar a regalos y a sorpresas, sentenciaron el duelo contra uno de los equipos llamados a pelear alguna de las plazas europeas, aunque no ha empezado nada bien, como es el cuadro de Sergio Francisco.

Adelantó pronto a los verdiblancos el Cucho Hernández, tras una gran conducción de Lo Celso, una de las buenas noticias en verdiblanco en el partido (se retiró ovacionado), pero un regalo de Junior en un pase horizontal provocó que Brais Méndez batiera a Amrabat. En la segunda parte, un centro de Fornals que peinó Abde, tocó Zubeldia y también Remiro, fue el segundo tanto, y después el castellonense, después de un gran pase atrás de Bellerín, anotó el tercero y cerró el partido. Ya suman los de Pellegrini un 9 de 18, la mitad de puntos conseguidos. Así jugaron PAU LÓPEZ BIEN Salió a los pies de Barrenetxea para intentar evitar el tanto del mediapunta, pero no pudo hacer nada en el gol de Brais. Luego se mostró bastante más seguro. Mantiene su buen juego con los pies, sin ponerse nervioso. BELLERÍN BIEN Confirmando su buen inicio de temporada. Serio en defensa y acertado en el ataque. Muy buena acción en la jugada del tercer gol, en la que llegó a la línea de fondo y asistió, con un gran pase, a Fornals. LLORENTE APROBADO Volvía al equipo después de prácticamente cinco meses. Tuvo alguna imprecisión al principio, pero luego fue cogiendo ritmo y no desentonó al estar rápido y certero al corte. Ya avisó Pellegrini de que sólo estaba para 45 minutos. NATAN APROBADO Limpió la mala imagen, junto a Valentín Gómez que dejó en el Ciutat de Valencia. Bastante más seguro, primero con Diego Llorente y después con Bartra al lado. Hubo una confusión y los jugadores de la Real Sociedad pidieron su expulsión por doble tarjeta amarilla. JUNIOR SUSPENSO No se libra ni por la victoria del equipo. Error grosero en el primer tanto de la Real Sociedad con ese pase horizontal a Amrabat que se quedó muy corto. Luego le pudieron los nervios y fue superado continuamente. Lo último, una falta insulsa que le costó la tarjeta amarilla. AMRABAT NOTABLE Vaya fichaje ha hecho el Betis. Se nota la categoría de jugador que los Fajardo Boys' han fichado. Pelotero de los importantes. Aprieta, roba, reparte (no palos, sino balones). Partidazo del marroquí, con una tarjeta desde la media hora. FORNALS NOTABLE Gran centro en el 2 a 1 y aún mejor definición al pase de Bellerín para marcar el tercer gol de los de Pellegrini. Segundo tanto seguido tras el del Ciutat de Valencia. Tremenda llegada del castellonense. ANTONY APROBADO No le salió nada y se fue frustrando con el paso de los minutos. Sergio Gómez le complicó el partido con un gran marcaje, todo hay que decirlo. Pero llevó peligro siempre en sus botas y buscó incesantemente el gol o el último pase. LO CELSO BIEN Éste Lo Celso es un sí como una catedral. A diferencia del duelo ante el Athletic, cuando se le pitó, fue ovacionado cuando Pellegrini decidió sustituirlo. Movió al equipo a su antojo. Y eso el aficionado bético sabe reconocerlo. ABDE SOBRESALIENTE Los minutos ante el Levante le llevaron directamente al once. Qué aparición. El lateral de la Real Sociedad que tuvo que cubrirlo no sabía por dónde le estaba entrando. Manejó el partido literalmente a su antojo. Estuvo en el segundo gol y dio dos balones al poste. CUCHO HERNÁNDEZ NOTABLE Otro golazo para abrir el marcador. Qué importante es para este Betis que sus delanteros estén entonados de cara a la portería contraria. Estrenó peinadito, que podía ser gafe, pero continuó con su particular idilio con el gol. BARTRA BIEN Entrada espectacular al partido. Rápido al corte, sencillo en el pase desde atrás y metiendo cuerpo ante los atacantes rivales. VALENTÍN GÓMEZ APROBADO Salió en el lateral izquierdo para dar descanso a Junior y no desentonó. MARC ROCA APROBADO Ayudó a hacer la raya en el centro del campo. Qué importante es que vuelva a competir. PABLO GARCÍA APROBADO Sigue buscando con ansia marcar su primer gol con el primer equipo. Lo tuvo, pero con Remiro batido echó el balón por encima del larguero. RIQUELME SIN CALIFICAR Entró para suplir a Lo Celso y jugó como mediapunta. PELLEGRINI NOTABLE Tras un igualado primer tiempo, supo tocar las teclas necesarias para que su equipo consiguiera la segunda victoria del campeonato.

