El Betis paga cara la ausencia de Isco y la necesidad de un pivote

La lesión del malagueño, situación a la que está acostumbrado el equipo, lastra el ataque al no tener recambio

Giovani Lo Celso golpea la pelota en el partido contra el Elche
Giovani Lo Celso golpea la pelota en el partido contra el Elche ep
Alberto Fernández

El Betis ha cambiado de temporada recordando en el inicio de la nueva al equipo que inició la pasada y no al que la terminó peleando por todo. Normal. Los comienzos de agosto no suelen ser sencillos debido a que la plantilla está lejos ... de su óptimo estado de forma, aparte de que las mismas sufren variaciones en las últimas semanas del mercado, más todavía una como la verdiblanca, con grandes aspiraciones y objetivos ambiciosos en el periodo de fichajes, apurando hasta última hora por las primeras opciones. Esto provocó que el equipo que sacara Manuel Pellegrini en el Martínez Valero no se pareciese mucho al que presentó, sin ir más lejos, en la pasada final de la Conference League. El Betis tiene nuevos mimbres. Le faltan otros. Y, como siempre, necesita tiempo.

