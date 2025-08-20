El Betis paga cara la ausencia de Isco y la necesidad de un pivote

El Betis ha cambiado de temporada recordando en el inicio de la nueva al equipo que inició la pasada y no al que la terminó peleando por todo. Normal. Los comienzos de agosto no suelen ser sencillos debido a que la plantilla está lejos ... de su óptimo estado de forma, aparte de que las mismas sufren variaciones en las últimas semanas del mercado, más todavía una como la verdiblanca, con grandes aspiraciones y objetivos ambiciosos en el periodo de fichajes, apurando hasta última hora por las primeras opciones. Esto provocó que el equipo que sacara Manuel Pellegrini en el Martínez Valero no se pareciese mucho al que presentó, sin ir más lejos, en la pasada final de la Conference League. El Betis tiene nuevos mimbres. Le faltan otros. Y, como siempre, necesita tiempo.

No es menos cierto que Manuel Pellegrini suele tomarse el mes de agosto como una especie de pulso con el propio club, dejando claro que compite siempre con lo mejor que tiene a su entender, incluso si debe dejar a la mitad de los fichajes sin competir. Es hombre de ideas fijas, respetando los códigos de sus vestuarios, donde el hombre veterano y que ya conoce siempre parte con algo de ventaja sobre el nuevo. Dentro del partido que planteó el Betis ante el Elche, el mayor defecto del equipo fue dejarse llevar ante un adversario que se entiende como inferior al tratarse de un recién ascendido. Dieron los béticos poco más de un tercio de los pases que sí completó su rival. El centro del campo bético se dedicó a sostener y salir a la contra, sin querer en ningún momento imponerse. El triángulo lo conformaban Altimira, Fornals y Lo Celso. Faltaba oficio en la recuperación y jerarquía en la construcción. O menor dicho, no estaban ni Johnny ni Isco.

Con el internacional por Estados Unidos ya no hay vuelta atrás. Se ha marchado al Atlético de Madrid mientras el entrenador del Betis sigue reclamando públicamente que necesita un perfil específico de futbolista para esa demarcación. De momento la papeleta la está soportando el propio Sergi Altimira, quien suma buenas actuaciones vestido de verdiblanco, siendo los que más partidos en global acumula, sin terminar de dar el paso al frente para ser la referencia que se sigue buscando en el mercado.

Con Isco, evidentemente, la historia es bien distinta. El malagueño es el capitán del Betis. No sólo eso. Es su líder y mejor jugador. Con el 22 sobre la hierba los hombres de Pellegrini se sienten seguros y juegan a otra cosa. Arriesgan más. Sienten que pueden contra rivales, evidentemente, más poderosos que el Elche. Y es que la presencia de Isco permite que los pivotes se dediquen a otras tareas, más de robo o acompañamiento. Él sólo se basta para aguantar la pelota y esperar a que sus compañeros lleguen a zonas de ataque. Es el verdadero canalizador del juego. Su lesión en pretemporada ha sido un nuevo golpe para un jugador que no tiene suerte y menos para un conjunto que lo necesita como respirar.

No hay que negar que un Betis que verdaderamente quiera aspirar a Champions no puede detenerse en pensar que le falta uno u otro jugador, por muy Isco que sea. Se ha invertido en que la plantilla sea más rica en recursos. Nelson Deossa debe ser ese centrocampista con fuerza y llegada que quizás había perdido el Betis desde la lesión de William Carvalho. Incluso tiene mejor disparo y puede ofrecer mayor número de goles, aunque todo dependerá de la clásica adaptación al fútbol español y la velocidad del mismo. Cucho no tuvo problemas y aterrizó desde un campeonato incluso mejor. O el propio Guido Rodríguez, quien también competía en México y se convirtió en todo un referente para el centro del campo del Betis. Hasta Pellegrini sacó su nombre a colación de la necesidad de otro medio.

A vueltas con Lo Celso

El entrenador del Betis ha repetido en innumerables ocasiones lo importante que es y debe ser Giovani Lo Celso para este Betis. El nivel del argentino, nuevamente llamado por su selección, es incuestionable. El pasado ejercicio, en esos primeros meses sin Isco, se erigió en el faro del equipo, demostrando que sus virtudes son más cercanas a la portería, con un gran último pase y mejor disparo. Su relación con el gol siempre ha sido excepcional y por ahí intentará aprovecharlo Pellegrini.

El problema de Lo Celso es que su fútbol no resiste la comparación con el de Isco porque, para empezar, no se parecen en nada. Uno es un enganche y el otro un centrocampista adelantado. Isco es más adaptable que Lo Celso a jugar en posiciones más retrasadas y lejos del área, como prueba su implicación cada vez que los béticos sufren escasez de ideas en un encuentro, cómo baja a recibir y enciende el motor de las ideas del Betis. El empate en Elche ha sido el primer aviso del curso para el cuadro verdiblanco. Para el vestuario y también para el club. Se ha invertido en mejorar el nivel de los recambios del entrenador y también se han contratado jugadores titulares. Apuesta por el talento joven o por descubrir. Pellegrini necesita también hombres hechos. Primer aviso.