Pellegrini da alas a Ricardo con el Betis apretando para su salida

El Betis tiene claro que una de las posiciones a reforzar antes de que el mercado eche el cierre es el lateral izquierdo. Ya se hizo con Junior Firpo, con la carta de libertad bajo el brazo, vendiendo igualmente a Perraud al fútbol francés. Una ficha por otra. Para firmar un nuevo lateral, la dirección deportiva verdiblanca debe encontrarle acomodo a Ricardo Rodríguez, otro de los refuerzos del pasado ejercicio que no han llegado a dar el nivel esperado. Sin embargo, la opinión de Pellegrini también cuenta. Y no es que el entrenador chileno esté cerrado a que le refuercen alguna de las posiciones demandadas, sino que con sus decisiones deja por momentos los movimientos del club en entredicho. El Betis debutó en Liga con Ricardo Rodríguez jugando los 90 minutos mientras Junior esperaba en el banquillo. Es decir, que por el momento el entrenador prefiere al suizo que al ex del Leeds.

No es que esta primera decisión del técnico verdiblanco se vinculante y Ricardo se vaya a quedar. Todos en el Betis opinan que una mejora de la plantilla se daría con su salida. Sin embargo, el jugador aún no ha aceptado algunos de los ofrecimientos del fútbol de su país y sigue obsesionado con tener minutos esta temporada de cara a llegar en las mejores condiciones posibles al próximo Mundial, una de sus últimas grandes citas internacionales. En Heliópolis, supuestamente, no tendrá esa continuidad necesaria, aunque en este arranque de Liga esa decisión no sea tan firme.

Por tanto, Manu Fajardo sigue en el mercado perfilando el sustituto de Ricardo, entre los que se encuentra el jugador de la Real Sociedad Javi López, por el que piden una inversión de unos seis millones, una cantidad alta teniendo en cuenta que por Ricardo no se sacará apenas nada. Con la opción de Antony frenando el resto de operaciones de llegada por el coste que supondrá la posible llegada del brasileño, en el Betis se espera que esta semana sea relevante en cuanto a la salida de ese grupo de jugadores que apenas cuentan para Pellegrini, por mucho que a algunos de ellos, como el Chimy Ávila le diese alas también con sus minutos en Elche.

Pellegrini es un entrenador al que le suele gustar mostrar los defectos o deficiencias en público en los primeros partidos, como dejando caer que compite con lo que tiene, reclamando de ese modo esos refuerzos que dice públicamente. Quiere a Antony y al sustituto de Johnny Cardoso. Los laterales le preocupan algo menos, es más un tema de club, de cambiar a un jugador veterano y de rendimiento a menos por un joven con proyección. Dos semanas frenéticas quedan en el Betis. Con el beneplácito de Pellegrini.