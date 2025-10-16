El Betis está a un paso de su récord goleador histórico

El Betis marca siempre. De tal forma que está a punto de alcanzar su propio récord histórico. Está acostumbrado el grupo de Manuel Pellegrini a desafiar sus máximos en este lustro plagado de retos desbloqueados. Ahora toca el de partidos consecutivos celebrando gol. ... Lo ha hecho en los 31 últimos en todas las competiciones y se encuentra a sólo uno de igualar a la plusmarca que había esculpido hace 30 años, bajo la dirección de Lorenzo Serra Ferrer. Si en fechas recientes se destacaba que el actual bloque heliopolitano era el que desde marzo perdía menos partidos en las grandes ligas, aquí está una de las claves: su producción ofensiva. Y es que lo ha logrado marcando en 31 duelos y dejando su portería a cero en sólo seis, lo que indica que su producción ofensiva es una garantía de puntos.

El último partido oficial en el que el Betis no ha logrado marcar fue el 0-1 ante el KAA Gent disputado el 13 de febrero. Se trataba de un duelo intrascendente condicionado por el 0-3 de la ida en Bélgica. Ese choque en el Villamarín, además, rompe otras estadísticas pero está consignado como una derrota, aunque el Betis pasó de ronda con solvencia. Y es que en los siete partidos anteriores a ese duelo contra el KAA Gent, el Betis ya venía marcando de forma consecutiva. Desde el 1-0 en Valladolid del 11 de enero. Así, pues, tras caer con los belgas en casa no ha parado de festejar goles el cuadro de Pellegrini hasta sumar 58 en 31 encuentros, prácticamente dos cada 90 minutos.

El desglose de los datos indica que ha anotado esa cantidad de goles sirviéndose de quince protagonistas diferentes. Los más acertados de cara a la portería rival han sido Isco y Cucho Hernández, con nueve cada uno. Mención especial para el malagueño, que no ha disputado aún ningún partido esta temporada y que hizo todas esas dianas en el tramo final de la 2024-25. Tras ellos están Bakambu (8), Antony (7) y Abde (6). Con tres aparecen Fornals, Lo Celso y Johnny Cardoso, dos para Jesús Rodríguez y Aitor y un gol hicieron Natan, Llorente, Bartra y Perraud. En propia puerta se registraron dos goles, los que se hicieron Remiro y Son, ambos en la presente campaña 2025-26.

LAS MEJORES RACHAS GOLEADORAS DEL BETIS Celebración de un gol de la temporada 1996-1997 entre Bjeliça y Alfonso (máximo anotador de aquel curso) Abde y Cucho, goleadores en el último encuentro del Betis ante el Espanyol 32 31 partidos partidos 64 58 goles goles Celta - Betis (2-0) Temp 1995-96 Betis-Gent (0-1) (Conference) Temp 2024-25 Betis - Deportivo (1-0) Getafe - Betis (1-2) Valladolid - Betis (3-1) Temp. 1996-97 Betis - R. Madrid (2-1) Betis - Athletic (3-0) Betis - Vitoria (2-2) (Conference) Extrem. - Betis (0-3) Betis - Las Palmas (1-0) Betis - Real Madrid (1-1) Vitoria - Betis (0-4) (Confer.) Celta - Betis (0-2) Leganés - Betis (2-3) Betis - Depor (1-2) Betis - Sevilla (2-1) Hércules - Betis (0-1) Barcelona - Betis (1-1) Atlético - Betis (2-2) Betis - Jagiellonia (2-0) (Conference) Betis - Rayo (3-0) Betis - Villarreal (1-2) Oviedo - Betis (1-1) Jagiellonia - Betis (1-1) (Confer.) Betis - Espanyol (1-2) Girona - Betis (1-3) Racing - Betis (1-1) Betis - Valladolid (5-1) Betis - Fiorentina (Conference) (2-1) Écija - Betis (Copa) (2-1) Betis - R. Sociedad (2-1) Espanyol - Betis (1-2) Zaragoza - Betis (2-2) Fiorentina - Betis (Confer.) (2-2) Betis - Tenerife (3-1) Betis - Osasuna (1-1) Betis - Écija (2-0) Rayo - Betis (2-2) Compostela - Betis (0-2) Atlético - Betis (4-1) Betis - Logroñés (5-1) Betis - Valencia (1-1) Chelsea - Betis (4-1) (Final Conference) Sevilla - Betis (0-3) Temp. 2025-26 Betis - Valencia (1-1) Elche - Betis (1-1) Granada - Betis (0-1) (Copa) Betis - Alavés (1-0) Betis - Granada (Copa) (3-0) Celta - Betis (1-1) Betis - Barcelona (2-4) Betis - Athletic (1-2) Valladolid - Betis (1-3) Levante - Betis (2-2) Tenerife - Betis (0-2) (Copa) Betis - R. Sociedad (3-1) Athletic - Betis (0-3) Betis - N. Forest (2-2) (Europa League) Betis - Tenerife (3-0) (Copa) Betis - Osasuna (2-0) Betis - Extrem. (3-1) Ludogorets - Betis (0-2) (Europa League) R. Madrid - Betis (2-2) Espanyol - Betis (1-2) Betis - Celta (1-1) Próximo partido Deportivo Betis (3-0) Villarreal - Betis (?) Fuente: Elaboración propia Gráfico: A. M. / ABC SEVILLA LAS MEJORES RACHAS GOLEADORAS DEL BETIS Abde y Cucho, goleadores en el último encuentro del Betis ante el Espanyol 31 partidos 58 goles Betis-Gent (0-1) (Conference) Temp 2024-25 Getafe - Betis (1-2) Betis - R. Madrid (2-1) Betis - Vitoria (2-2) (Conference) Betis - Las Palmas (1-0) Vitoria - Betis (0-4) (Confer.) Leganés - Betis (2-3) Betis - Sevilla (2-1) Barcelona - Betis (1-1) Betis - Jagiellonia (2-0) (Conference) Betis - Villarreal (1-2) Jagiellonia - Betis (1-1) (Confer.) Girona - Betis (1-3) Betis - Valladolid (5-1) Betis - Fiorentina (Conference) (2-1) Espanyol - Betis (1-2) Fiorentina - Betis (Confer.) (2-2) Betis - Osasuna (1-1) Rayo - Betis (2-2) Atlético - Betis (4-1) Betis - Valencia (1-1) Chelsea - Betis (4-1) (Final Conference) Temp. 2025-26 Elche - Betis (1-1) Betis - Alavés (1-0) Celta - Betis (1-1) Betis - Athletic (1-2) Levante - Betis (2-2) Betis - R. Sociedad (3-1) Betis - N. Forest (2-2) (Europa League) Betis - Osasuna (2-0) Ludogorets - Betis (0-2) (Europa League) Espanyol - Betis (1-2) Próximo partido Villarreal - Betis (?) Celebración de un gol de la temporada 1996-1997 entre Bjeliça y Alfonso (máximo anotador de aquel curso) 32 partidos 64 goles Celta - Betis (2-0) Temp 1995-96 Betis - Deportivo (1-0) Valladolid - Betis (3-1) Temp. 1996-97 Betis - Athletic (3-0) Extrem. - Betis (0-3) Betis - Real Madrid (1-1) Celta - Betis (0-2) Betis - Depor (1-2) Hércules - Betis (0-1) Atlético - Betis (2-2) Betis - Rayo (3-0) Oviedo - Betis (1-1) Betis - Espanyol (1-2) Racing - Betis (1-1) Écija - Betis (Copa) (2-1) Betis - R. Sociedad (2-1) Zaragoza - Betis (2-2) Betis - Tenerife (3-1) Betis - Écija (2-0) Compostela - Betis (0-2) Betis - Logroñés (5-1) Sevilla - Betis (0-3) Betis - Valencia (1-1) Granada - Betis (0-1) (Copa) Betis - Granada (Copa) (3-0) Betis - Barcelona (2-4) Valladolid - Betis (1-3) Tenerife - Betis (0-2) (Copa) Athletic - Betis (0-3) Betis - Tenerife (3-0) (Copa) Betis - Extrem. (3-1) R. Madrid - Betis (2-2) Betis - Celta (1-1) Deportivo Betis (3-0) Fuente: Elaboración propia Gráfico: A. M. / ABC SEVILLA

Sólo ha perdido cuatro partidos el Betis en este tiempo en el que ha sabido marcar siempre. El choque en el que más goles hizo fue el 5-1 ante el Valladolid, seguido por el 0-4 ante el Vitoria en Guimaraes. Luego le hizo tres goles a la Real Sociedad, Girona y Leganés. Entre los rivales se ha medido a todos los más fuertes de LaLiga (Barcelona, Real Madrid, Atlético, Villarreal, Athletic), jugó y ganó un derbi y llegó a las rondas finales de la Conference ante oponentes potentes como Fiorentina y Chelsea. Queda, pues, la seguridad del grupo verdiblanco de que su potencial ofensivo está bien engrasado y si mantiene la portería a cero está muy cerca del triunfo.

Esta secuencia no ha tenido igual en el resto de la etapa de Pellegrini en el Betis, donde no se registran tantos partidos seguidos anotando. De los 266 duelos con el chileno, el Betis se ha quedado únicamente en 54 sin marcar, teniendo en cuenta el balance total de 125 triunfos, 72 empates y 69 derrotas. En esta temporada 2025-26 ha logrado anotar en todos, en la 2024-25 sólo tuvo el marcador a cero en siete. En la 23-24 lo hizo en once, en la 22-23 en catorce y en la 21-22 en trece. En la primera con el chileno, la 20-21, sólo nueve. La peor racha sin marcar con Pellegrini fue la vivida en la 21-22, paradójicamente la mejor campaña del Betis en este tiempo. Entonces enlazó en una misma semana tres encuentros sin ver portería con el 3-0 ante el Atlético, 4-0 con el Bayer Leverkusen y 0-2 en el derbi. Reaccionó ante eso con cuatro victorias seguidas para acabar ganando ese curso la Copa del Rey, caer en la Europa League ante el campeón (Eintracht de Frankfurt) y quedar quinto en LaLiga, su mejor plaza hasta la fecha con el preparador chileno.

Igualará si marca este sábado el Betis de este tiempo al que mantiene el récord de partidos consecutivos anotando, que se firmó hace 30 años, entre las temporadas 1995-96 y 1996-97. En realidad fueron sólo los dos últimos de la primera y los 30 restantes llegaron en la segunda, una de las más recordadas de la historia de la entidad por su cuarto puesto final y la clasificación para la final de la Copa del Rey, así como las marcas goleadoras en una campaña de 42 encuentros en LaLiga y una vanguardia en la que brillaban Alfonso, Finidi, Jarni o Pier.

Entonces alcanzó esa cifra histórica hasta que el Deportivo le batió por 3-0 en LaLiga, teniendo en cuenta que ese Betis no disputaba competiciones europeas y sólo afrontaba la Copa del Rey además de su recorrido en Primera. Otro momento histórico en el que los verdiblancos estuvieron muchas jornadas sin encajar fue en entre las campañas 1933-34 y 1934-35, cuando se proclamó campeón liguero. Entonces estuvo 28 encuentros seguidos en la competición en Primera sin dejar de marcar pero si se tiene en cuenta la Copa de la República, que se jugaba al final de cada campaña, se rompe esta secuencia en partidos oficiales.

En definitiva, un Betis con garantía de gol que aspira este sábado a igualar en Villarreal otro récord histórico y el jueves superarlo en su visita al KRC Genk en Bélgica. Ya con toda la plantilla recuperada a excepción de Isco y con la secuencia anotadora intacta hace falta saber quién será el siguiente protagonista en marcar y si servirá para sumar más puntos.