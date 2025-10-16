Suscríbete a
El Betis está a un paso de su récord goleador histórico

Los verdiblancos enlazan desde febrero 31 encuentros seguidos anotando gol, a uno de su mejor marca de hace 30 años

Isco y Cucho han sido los máximos anotadores en esta racha en la que los béticos sólo perdieron cuatro partidos

Tres triunfos del Betis en cinco visitas a Villarreal con Pellegrini de entrenador

a. montes
Mateo González

Mateo González

El Betis marca siempre. De tal forma que está a punto de alcanzar su propio récord histórico. Está acostumbrado el grupo de Manuel Pellegrini a desafiar sus máximos en este lustro plagado de retos desbloqueados. Ahora toca el de partidos consecutivos celebrando gol. ... Lo ha hecho en los 31 últimos en todas las competiciones y se encuentra a sólo uno de igualar a la plusmarca que había esculpido hace 30 años, bajo la dirección de Lorenzo Serra Ferrer. Si en fechas recientes se destacaba que el actual bloque heliopolitano era el que desde marzo perdía menos partidos en las grandes ligas, aquí está una de las claves: su producción ofensiva. Y es que lo ha logrado marcando en 31 duelos y dejando su portería a cero en sólo seis, lo que indica que su producción ofensiva es una garantía de puntos.

