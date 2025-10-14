Suscríbete a
Tres triunfos del Betis en cinco visitas a Villarreal con Pellegrini de entrenador

El equipo verdiblanco ganó por idéntico marcador, 1-2

Villarreal - Betis: el único invicto fuera visita a uno de los dos que ha ganado todo de local

Pellegrini, durante el Villarreal-Betis de LaLiga 24-25
Pellegrini, durante el Villarreal-Betis de LaLiga 24-25 efe
Juan Arbide

La de este sábado será la sexta visita de Manuel Pellegrini al estadio de La Cerámica como entrenador del Betis. Desde el inicio de la etapa del técnico chileno en Heliópolis se contabilizan tres triunfos, un empate y una derrota en partidos ... del equipo verdiblanco a domicilio ante el Villarreal en encuentro correspondientes a LaLiga.

