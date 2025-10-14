Tres triunfos del Betis en cinco visitas a Villarreal con Pellegrini de entrenador

La de este sábado será la sexta visita de Manuel Pellegrini al estadio de La Cerámica como entrenador del Betis. Desde el inicio de la etapa del técnico chileno en Heliópolis se contabilizan tres triunfos, un empate y una derrota en partidos ... del equipo verdiblanco a domicilio ante el Villarreal en encuentro correspondientes a LaLiga.

El resultado de 1-2 a favor del Betis se ha repetido hasta en tres ocasiones. La primera, en febrero de 2014, el día en el que Fekir y Emerson adelantaron al equipo verdiblanco antes de que Gerard Moreno, de penalti, estableciera el definitivo 1-2 en el marcador. Meses después, en la octava jornada de LaLiga 21-22, el Villarreal ganó por 2-0 con un doblete de Danjuma.

En marzo de 2023, el equipo verdiblanco se adelantó en el estadio de La Cerámica con un gol de Borja Iglesias cuando quedaban pocos minutos para el descanso. En la reanudación, antes de la hora de partido, Yéremy Pino marcó el 1-1. Es, hasta el momento, el único de los partidos con Pellegrini de técnico verdiblanco que ha terminado con empate entre ambos equipos en La Cerámica.

Y las dos visitas más recientes en el campeonato acabaron con triunfo bético. En la jornada inaugural de LaLiga 23-24, Ayoze vio portería a los 20 minutos, Jorge Cuenca marcó para el Villarreal a la hora de juego y Willian José, en los últimos instantes, firmó el gol que dio los tres puntos al Betis. Y en diciembre de 2024, Vitor Roque y Lo Celso marcaron para el equipo verdiblanco. Álex Baena recortó diferencias en el marcador pero el triunfo fue finalmente para el Betis.