El Betis cumple con los requerimientos de seguridad para la grada visitante

El club verdiblanco colocó una red y elevó los muros de metacrilato para aislar a los hinchas ingleses

El giro de los cambios dio vida al Betis

La zona de hinchas ingleses con la red que colocó el Betis
La zona de hinchas ingleses con la red que colocó el Betis manuel gómez
Samuel Silva

El primer partido de la Europa League 25-26 en la Cartuja dejó la imagen de los más de 3.500 aficionados ingleses ubicados en el graderío muy cerca de los hinchas del Betis. Aunque no existieron graves problemas de seguridad, algunos aficionados ... sí han mostrado su queja por pequeños incidentes que sucedieron durante el partido -escupitajos y lanzamientos de líquidos-, ante esa cercanía de ambas aficiones, pese a que algunos socios béticos habían sido reubicados con anterioridad para evitar problemas.

