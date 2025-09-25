El giro de los cambios dio vida al Betis

Más o menos a las 21.23 de ayer, justo cuando Igor Jesus le ganaba el salto a todos los que se encontraban dentro del área para rematar de cabeza y hacer el segundo gol del Nottingham Forest, la sensación era de frenazo considerable ... a las primeras de cambio. A esa hora se veía lejos, muy lejos, la posibilidad de acercarse en el marcador y terminar, como sí ocurrió finalmente, con un empate en el arranque de la Europa League para el Betis.

El 1-1 había hecho daño al equipo verdiblanco y el segundo gol de Igor Jesus, apenas cinco minutos después, dejó fuera de todo al Betis cuando quedaba muchísimo tiempo por disputar. Por entonces tenía el partido toda la pinta de convertirse en un auténtico suplicio para el equipo verdiblanco. El ritmo del encuentro estaba en las botas de los futbolistas del Nottingham Forest, con Anderson destacando en la elaboración del fútbol. Más de un futbolista del equipo verdiblanco no olvidará aquellos minutos en los que perseguían futbolistas del equipo rival sin apenas opción de arrebatarles el balón. Había mucho espacio por cubrir en el centro del campo, demasiado. El Betis, en aquellos momentos, necesitaba más que un respiro. Soluciones para intentar darle la vuelta al desarrollo de un partido que se había complicado muchísimo. De hecho parecía que en cualquier acción de ataque podía llegar el tercer gol del Nottingham Forest. El Betis había notado bastante el hecho de ver como el equipo inglés empataba primero y le daba la vuelta al electrónico poco minutos después. El poderío ofensivo del equipo verdiblanco en el primer tiempo se había quedado anclado en el gol, gran gol, de Bakambu tras recibir un pase de Antony. El delantero estuvo rápido a la hora de girarse y rematar. La acción recordó en cierto modo a lo ocurrido durante la segunda parte del campeonato anterior, en especial en la Conference League, cuando Bakambu encontraba en varias ocasiones el camino correcto hacia la portería contraria. En la acción del primer gol bético estuvo Antony. La de ayer se añadió al capítulo de jornadas especiales para el brasileño como futbolista bético. Pidió siempre el balón, incluso en los momentos más complicados, y encima apareció en el momento más oportuno, en el lugar exacto, para ver portería y establecer el empate definitivo, resultado que parecía algo lejano para el equipo verdiblanco, por ejemplo, en el ecuador del primer tiempo. Fue el primer gol del futbolista brasileño desde su regreso a Heliópolis en el último día del mercado veraniego de fichajes.

Jugada clave

Antony marcó el 2-2 a cinco minutos del 90 tras recibir un pase de Marc Roca. Una acción elaborada en la que participaron varios futbolistas verdiblancos. Desde Riquelme al mencionado Marc Roca pasando por Fornals y Cucho Hernández. Los cuatro fueron suplentes de inicio. Los cuatro tuvieron su oportunidad en el segundo tiempo y aportaron a la mejoría del equipo en el partido. Riquelme fue ganando metros. Empieza a parecerse al futbolista que esperan ver en verdiblanco. También hay expectativas en torno a Marc Roca. Apenas segundos tardó Cucho Hernández en tener una ocasión con un renmate al que quizás le faltó algo más de fuerza. No sólo es cuestión de buscar la portería por la vía directa. Tiene mucho criterio a la hora de recibir el balón y buscar a los compañeros que llegan por los costados. Eso vale mucho. En la acción del 2-2 ofreció un pase medido a Marc Roca. Instantes antes, precisamente Fornals también había aparecido para conectar y llevar el balón hasta Cucho Hernández. El giro de los cambios efectuado por el técnico verdiblanco, Manuel Pellegrini, dio vida al Betis en el arranque de la Europa League.

Justo dentro de una semana llegará el segundo partido del equipo bético en la fase de liga. Será a domicilio ante el Ludogorest. Antes, otro examen con motivo del tercer partido oficial consecutivo en la Cartuja. El domingo, ante el Osasuna, en la séptima jornada de LaLiga.