El Betis ya conoce las fechas y horarios para la Europa League

El Betis ya conoce las fechas y los horarios para su regreso a la Europa League, después de que la UEFA haya anunciado este sábado el calendario completo para la competición. Los verdiblancos tendrá su estreno el miércoles 24 de septiembre ante el Nottingham Forest, en un duelo que se disputará en el estadio de la Cartuja a partir de las 21:00 horas.

Tras esa primera jornada de la Europa League, que se disputará entre el miércoles 24 y el jueves 25, el Betis disputará dos partidos seguidos como visitante. Así, en la segunda viajará a Bulgaria para medirse al Ludogorets el jueves 2 de octubre a las 18:45, mientras que en la tercera lo hará a tierras belgas para jugar frente al Genk el jueves 23 de octubre también a las 18:45.

El segundo encuentro como local llegará en la cuarta jornada de la Europa League el jueves 6 de noviembre. Ese día, los de Manuel Pellegrini recibirán al Olympique de Lyon en la Cartuja a las 21:00, y repetirán como locales en la quinta ante el Utrecht el 27 de noviembre (21:00). Para terminar el 2025, los verdiblancos visitarán al Dinamo Zagreb el jueves 11 de diciembre a las 18:45.

El calendario del Betis 1 Primera jornada: Betis - Nottingham Forest, miércoles 24 de septiembre (21:00) 2 Segunda jornada: Ludogorest - Betis, jueves 2 de octubre (18:45) 3 Tercera jornada: Genk - Betis, jueves 23 de octubre (18:45) 4 Cuarta jornada: Betis - Olympique de Lyon, 6 de noviembre (21:00) 5 Quinta jornada: Betis - Utrecht, jueves 27 de noviembre (21:00) 6 Sexta jornada: Dinamo Zagreb - Betis, jueves 11 de diciembre (18:45) 7 Séptima jornada: PAOK - Betis, jueves 22 de enero (18:45) 8 Octava jornada: Betis - Feyenoord, jueves 29 de enero (21:00)

En las dos últimas jornadas, que ya se disputarán a finales de enero, tras esa nueva configuración que se inició el pasado año, el Betis visitará al PAOK griego el 22 de enero (18:45), mientras que recibirá una semana más tarde al Feyenoord en la Cartuja en la última jornada de la fase de grupos (21:00).