El Betis congela su oferta hasta que no haya un acuerdo entre el United y Antony por las cantidades pendientes

El Betis está mostrando ante el Manchester United una postura firme para no tener que asumir las cantidades pendientes que existen entre el club inglés y Antony y sus agentes y que desde Old Trafford intentan que los verdiblancos asuman en el marco del traspaso del brasileño. El club verdiblanco planteó una oferta dentro de los parámetros económicos que puede encajar en su límite de gasto y atendiendo a las conversaciones previas desarrolladas en Inglaterra con la presencia de Ramón Alarcón, CEO del Betis, y Manu Fajardo, director deportivo, así como Álvaro Ladrón de Guevara, secretario técnico, pero se encontraron con la modificación de las condiciones por parte del United pretendiendo que en Heliópolis tuvieran que pagar seis millones de euros más que corresponden a cantidades que el club inglés tiene pendientes con el jugador y sus agentes. Y eso no ha sido aceptado.

En estos momentos la operación está congelada dado que el Betis señala que no va a subir su propuesta, que según algunas fuentes es, a grandes rasgos, una compra por 25 millones de euros fijos por el futbolista dejando el 50 por ciento de una plusvalía futura para el equipo inglés. Hay muchos más detalles en una operación de este calibre que serán desvelados en otro momentos si el acuerdo se formaliza.

El Manchester United ha pretendido poner la pelota en el tejado del Betis y del futbolista señalando que hay acuerdo cerrado entre las partes y que Antony tenía permiso para viajar pero este fleco millonario, como avanzó Alfinaldelapalmera, no estaba resuelto y por ello la operación no ha seguido avanzando. Se esperan más contactos de aquí hasta el cierre del mercado en la noche del lunes 1 de septiembre pero ante las dificultades el Betis está también sondeando otras opciones para la banda derecha y la delantera, dado que si no consigue la contratación del brasileño tiene espacio para reforzar más puesto con jugadores interesantes.

Mientras, Antony sigue esperando en Manchester acompañado de sus agentes y el United juega esta tarde en Old Trafford ante el Burnley. En el Betis aseguran que no van a moverse más de lo ofertado hasta ahora por Antony dado que llega al límite que pueden asumir con LaLiga y exploran diferentes alternativas en unos días en los que están recibiendo en Heliópolis infinidad de propuestas por jugadores interesantes que buscan equipo en este final de mercado.