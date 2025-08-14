El Betis confirma la llegada de Daouda Traoré

El Real Betis ha confirmado finalmente el acuerdo con el Southampton FC para la cesión del francés Daouda Traoré por una temporada. De esta manera el centrocampista de 19 años se convierte en la sexta incorporación del filial verdiblanco liderado por Javi Medina. Según adelantó el periodista francés Fabrice Hawkins, el cuadro helipolitano se guarda una opción de compra por dos millones de euros.

El jugador nacido en 2006, y con 1'88 metros de altura se desenvuelve tanto en la posición de mediocentro puro, como la de pivote incluso llegando a disputar encuentros de interior derecho. Desarrolló su etapa formativa en el OGC Niza de su país, desde donde fue fichado por el Southampton sub 21 que a su vez lo tuvo a préstamo esta temporada en el Valenciennes FC que disputa la tercera división francesa, y donde participó en 27 encuentros. También gozó de participación en la Copa de Francia con seis apariciones. Con la selección gala sub 17, llegó a disputar 12 partidos anotando un gol.

Traoré de esta manera, se une a la reciente incorporación de Vlad Rafaila, como nuevos jugadores del Betis Deportivo que se encuentra realizando en Montecastillo desde este lunes, su stage preparativo de cara a la competición liguera correspondiente al grupo 2 de Primera Federación, que arrancará el próximo 31 de agosto ante el Teruel.

